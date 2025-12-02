Цікаві локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Дивіться також Не Іспанія чи Португалія: оголошено найкращу країну для пенсіонерів у 2026 році
Які міста світу є найкращими для комфортного життя та чому?
Щоб визначити найкомфортніше місце для проживання, варто оцінити: тривалість життя людей, дохід на людину, рівність доходів, культурно-рекреаційні можливості, швидкість інтернету та вартість житла. Європа знову домінує в рейтингу:
1. Нант, Франція
Живе, історичне місто з насиченою культурою. Замок герцогів Бретані відкриває двері в середньовічне минуле.
2. Гент, Бельгія
Мальовниче місто з каналами, старовинними будівлями та найзручнішими пішохідними маршрутами в країні.
Життя у Генті / фото Вікіпедії
3. Цюрих, Швейцарія
Один із світових лідерів за рівнем життя. Озеро, набережні та парки роблять його ідеальним для відпочинку.
4. Рейк'явік, Ісландія
Комфортна північна столиця з тихим центром. Ставок Тьорнін улюблене місце для прогулянок і спостереження за птахами.
Дивіться також Найкращий острів Таїланду: досвідчена туристка розсекретила справжній тропічний рай
5. Токіо, Японія
Токіо зміцнює статус найсучаснішого мегаполіса: рекордна кількість туристів, перші місця у рейтингах ресторанів і музеїв, оновлення аеропорту Ханеда та масштабні міські проєкти. Місто стрімко розвиває інфраструктуру, гостинність і культурні простори, зазначає Best Cities.
Життя у Токіо / фото Depositphotos
6. Мадрид, Іспанія
Мадрид робить ставку на екологічні й міські трансформації. Місто активно оновлює культурні простори й залучає туристів сучасними музеями, парками та великими інвестиціями в інфраструктуру.
Воно серед світових лідерів за популярністю серед мандрівників, за даними реальних бронювань і пошукових запитів, якими керувалася eDreams ODIGEO. Мадрид потрапив у топ 10 найпопулярніших міст світу завдяки поєднанню всесвітньо відомих музеїв, живої атмосфери, зручної інфраструктури та популярності серед туристів, які активно бронюють подорожі й шукають місто онлайн.
Куди найкраще планувати подорожі у 2026 році?
Ми вже розповідали про найкращі напрямки для подорожей у 2026 році. Одними із них є Сардинія, Італія, Фукуок, В'єтнам та Савоя, Франція. Також дізнайтесь у статті, які країни стануть трендом серед мандрівників у наступному році та чому.
Або ж відкрийте для себе маловідоме місто Португалії – Гімарайнш. Воно ідеально підійде для вашої незвичайної відпустки: мандрівників приваблюють не лише стародавні пам'ятки, вузькі вулички та середньовічні площі. Тут також багато гастрономічних закладів із відмінними відгуками.