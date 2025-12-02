Цікаві локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Не Іспанія чи Португалія: оголошено найкращу країну для пенсіонерів у 2026 році

Які міста світу є найкращими для комфортного життя та чому?

Щоб визначити найкомфортніше місце для проживання, варто оцінити: тривалість життя людей, дохід на людину, рівність доходів, культурно-рекреаційні можливості, швидкість інтернету та вартість житла. Європа знову домінує в рейтингу:

1. Нант, Франція

Живе, історичне місто з насиченою культурою. Замок герцогів Бретані відкриває двері в середньовічне минуле.

2. Гент, Бельгія

Мальовниче місто з каналами, старовинними будівлями та найзручнішими пішохідними маршрутами в країні.



Життя у Генті / фото Вікіпедії

3. Цюрих, Швейцарія

Один із світових лідерів за рівнем життя. Озеро, набережні та парки роблять його ідеальним для відпочинку.

4. Рейк'явік, Ісландія

Комфортна північна столиця з тихим центром. Ставок Тьорнін улюблене місце для прогулянок і спостереження за птахами.

Дивіться також Найкращий острів Таїланду: досвідчена туристка розсекретила справжній тропічний рай

5. Токіо, Японія

Токіо зміцнює статус найсучаснішого мегаполіса: рекордна кількість туристів, перші місця у рейтингах ресторанів і музеїв, оновлення аеропорту Ханеда та масштабні міські проєкти. Місто стрімко розвиває інфраструктуру, гостинність і культурні простори, зазначає Best Cities.



Життя у Токіо / фото Depositphotos

6. Мадрид, Іспанія

Мадрид робить ставку на екологічні й міські трансформації. Місто активно оновлює культурні простори й залучає туристів сучасними музеями, парками та великими інвестиціями в інфраструктуру.

Воно серед світових лідерів за популярністю серед мандрівників, за даними реальних бро­нювань і пошукових запитів, якими керувалася eDreams ODIGEO. Мадрид потрапив у топ 10 найпопулярніших міст світу завдяки поєднанню всесвітньо відомих музеїв, живої атмосфери, зручної інфраструктури та популярності серед туристів, які активно бронюють подорожі й шукають місто онлайн.

Куди найкраще планувати подорожі у 2026 році?