Онлайн-агентство подорожей Expedia склало рейтинг найпопулярніших напрямків у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Time Out. Агентство проаналізувало, які напрямки набирають популярність серед мандрівників.

Які країни будуть у тренді серед мандрівників у 2026 році?

На першому місці в списку – Біг-Скай у США, інтерес до якого зріс на 92%. Розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами. Влітку тут можна кататися на гірських велосипедах і займатися пішим туризмом.

Окінава посідає друге місце в списку Expedia, зріст популярності склав 71%. Японія відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.


Окінава / Фото Shutterstock

Замикає трійку лідерів Сардинія в Італії, інтерес до якої зріс на 63%. Досвідчені мандрівники вже давно вважають цей острів кращою альтернативою Сицилії або більш популярним пляжним курортам материка, як-от Амальфійське узбережжя.

Які найпопулярніші туристичні напрямки у 2026 році за даними Expedia?

  1. Біг-Скай, США
  2. Окінава, Японія
  3. Сардинія, Італія
  4. Фукуок, В'єтнам
  5. Савоя, Франція
  6. Форт-Волтон-Біч, США
  7. Уклулет, Канада
  8. Котсволдс, Велика Британія
  9. Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика
  10. Хобарт, Австралія

Які ще країни будуть у тренді?

Видання Lonely Planet також опублікувало свій огляд найкращих місць для подорожей. Поряд з уже популярними напрямками, як-от Мехіко, Ботсвана та Сардинія, у списку є й кілька нестандартних пропозицій.

У списку є Реюньйон, французький департамент в Індійському океані, який Lonely Planet описує як найкраще місце "для занурення в унікальну природну та мультикультурну спадщину".


Пляж Grand Anse на дикому півдні острова Реюньйон / Фото Lonely Planet

Через багато поколінь міграції сьогодні на острові проживає надзвичайно різноманітне населення з різними релігійними переконаннями. Ця різноманітність відбивається в його природному ландшафті, де існує 400 різних мікрокліматів, і один з найактивніших вулканів у світі.

25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet

  1. Перу, Південна Америка
  2. Джафна, Шрі-Ланка
  3. Мен, США
  4. Кадіс, Іспанія
  5. Реюньйон, Африка
  6. Ботсвана, Африка
  7. Картахена, Колумбія
  8. Фінляндія, Європа
  9. Тіпперері, Ірландія
  10. Мехіко
  11. Кесальтенанґо, Гватемала
  12. Британська Колумбія, Канада
  13. Сардинія, Італія
  14. Лібердаде, Сан-Паулу
  15. Утрехт, Нідерланди
  16. Барбадос, Кариби
  17. Чеджу-До, Південна Корея
  18. Північний острів, Нова Зеландія
  19. Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота
  20. Куй Нхон, В'єтнам
  21. Сієм Ріп, Камбоджа
  22. Пхукет, Таїланд
  23. Ікра-Фліндерс Рейнджс і Аутбек, Південна Австралія
  24. Туніс, Африка
  25. Соломонові острови, Океанія

Куди поїхати у відпустку у 2025 році?

  • Сейшельські острови є популярним туристичним напрямком з мальовничими пляжами, кришталево чистою водою та багатою природою. Осінь – це один з найкращих періодів для відпочинку на Сейшелах.

  • Щоб насолодитися теплом восени, не обов'язково їхати в екзотичні країни. У Європі також є місця, де ще можна насолодитися теплом і сонцем. Серед таких місць виділяють Севілью, Тенерифе, Мальту та інші міста.

  • Одним з найкращих місць для відпочинку восени є Кіпр, де практично цілий рік сонячна погода, а наприкінці року туристичні міста стають порожніми через відсутність натовпів туристів.