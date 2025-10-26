Онлайн-агентство подорожей Expedia склало рейтинг найпопулярніших напрямків у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Time Out. Агентство проаналізувало, які напрямки набирають популярність серед мандрівників.

Які країни будуть у тренді серед мандрівників у 2026 році?

На першому місці в списку – Біг-Скай у США, інтерес до якого зріс на 92%. Розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами. Влітку тут можна кататися на гірських велосипедах і займатися пішим туризмом.

Окінава посідає друге місце в списку Expedia, зріст популярності склав 71%. Японія відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.



Окінава / Фото Shutterstock

Замикає трійку лідерів Сардинія в Італії, інтерес до якої зріс на 63%. Досвідчені мандрівники вже давно вважають цей острів кращою альтернативою Сицилії або більш популярним пляжним курортам материка, як-от Амальфійське узбережжя.

Які найпопулярніші туристичні напрямки у 2026 році за даними Expedia?

Біг-Скай, США Окінава, Японія Сардинія, Італія Фукуок, В'єтнам Савоя, Франція Форт-Волтон-Біч, США Уклулет, Канада Котсволдс, Велика Британія Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика Хобарт, Австралія

Які ще країни будуть у тренді?

Видання Lonely Planet також опублікувало свій огляд найкращих місць для подорожей. Поряд з уже популярними напрямками, як-от Мехіко, Ботсвана та Сардинія, у списку є й кілька нестандартних пропозицій.

У списку є Реюньйон, французький департамент в Індійському океані, який Lonely Planet описує як найкраще місце "для занурення в унікальну природну та мультикультурну спадщину".



Пляж Grand Anse на дикому півдні острова Реюньйон / Фото Lonely Planet

Через багато поколінь міграції сьогодні на острові проживає надзвичайно різноманітне населення з різними релігійними переконаннями. Ця різноманітність відбивається в його природному ландшафті, де існує 400 різних мікрокліматів, і один з найактивніших вулканів у світі.

25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet

Перу, Південна Америка Джафна, Шрі-Ланка Мен, США Кадіс, Іспанія Реюньйон, Африка Ботсвана, Африка Картахена, Колумбія Фінляндія, Європа Тіпперері, Ірландія Мехіко Кесальтенанґо, Гватемала Британська Колумбія, Канада Сардинія, Італія Лібердаде, Сан-Паулу Утрехт, Нідерланди Барбадос, Кариби Чеджу-До, Південна Корея Північний острів, Нова Зеландія Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота Куй Нхон, В'єтнам Сієм Ріп, Камбоджа Пхукет, Таїланд Ікра-Фліндерс Рейнджс і Аутбек, Південна Австралія Туніс, Африка Соломонові острови, Океанія

