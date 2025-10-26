Онлайн-агентство подорожей Expedia склало рейтинг найпопулярніших напрямків у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Time Out. Агентство проаналізувало, які напрямки набирають популярність серед мандрівників.
Які країни будуть у тренді серед мандрівників у 2026 році?
На першому місці в списку – Біг-Скай у США, інтерес до якого зріс на 92%. Розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами. Влітку тут можна кататися на гірських велосипедах і займатися пішим туризмом.
Окінава посідає друге місце в списку Expedia, зріст популярності склав 71%. Японія відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.
Окінава / Фото Shutterstock
Замикає трійку лідерів Сардинія в Італії, інтерес до якої зріс на 63%. Досвідчені мандрівники вже давно вважають цей острів кращою альтернативою Сицилії або більш популярним пляжним курортам материка, як-от Амальфійське узбережжя.
Які найпопулярніші туристичні напрямки у 2026 році за даними Expedia?
- Біг-Скай, США
- Окінава, Японія
- Сардинія, Італія
- Фукуок, В'єтнам
- Савоя, Франція
- Форт-Волтон-Біч, США
- Уклулет, Канада
- Котсволдс, Велика Британія
- Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика
- Хобарт, Австралія
Які ще країни будуть у тренді?
Видання Lonely Planet також опублікувало свій огляд найкращих місць для подорожей. Поряд з уже популярними напрямками, як-от Мехіко, Ботсвана та Сардинія, у списку є й кілька нестандартних пропозицій.
У списку є Реюньйон, французький департамент в Індійському океані, який Lonely Planet описує як найкраще місце "для занурення в унікальну природну та мультикультурну спадщину".
Пляж Grand Anse на дикому півдні острова Реюньйон / Фото Lonely Planet
Через багато поколінь міграції сьогодні на острові проживає надзвичайно різноманітне населення з різними релігійними переконаннями. Ця різноманітність відбивається в його природному ландшафті, де існує 400 різних мікрокліматів, і один з найактивніших вулканів у світі.
25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet
- Перу, Південна Америка
- Джафна, Шрі-Ланка
- Мен, США
- Кадіс, Іспанія
- Реюньйон, Африка
- Ботсвана, Африка
- Картахена, Колумбія
- Фінляндія, Європа
- Тіпперері, Ірландія
- Мехіко
- Кесальтенанґо, Гватемала
- Британська Колумбія, Канада
- Сардинія, Італія
- Лібердаде, Сан-Паулу
- Утрехт, Нідерланди
- Барбадос, Кариби
- Чеджу-До, Південна Корея
- Північний острів, Нова Зеландія
- Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота
- Куй Нхон, В'єтнам
- Сієм Ріп, Камбоджа
- Пхукет, Таїланд
- Ікра-Фліндерс Рейнджс і Аутбек, Південна Австралія
- Туніс, Африка
- Соломонові острови, Океанія
Куди поїхати у відпустку у 2025 році?
Сейшельські острови є популярним туристичним напрямком з мальовничими пляжами, кришталево чистою водою та багатою природою. Осінь – це один з найкращих періодів для відпочинку на Сейшелах.
Щоб насолодитися теплом восени, не обов'язково їхати в екзотичні країни. У Європі також є місця, де ще можна насолодитися теплом і сонцем. Серед таких місць виділяють Севілью, Тенерифе, Мальту та інші міста.
Одним з найкращих місць для відпочинку восени є Кіпр, де практично цілий рік сонячна погода, а наприкінці року туристичні міста стають порожніми через відсутність натовпів туристів.