Сейшели часто входить до списку найпопулярніших місць для відпочинку завдяки безлічі незайманих білосніжних пляжів, кришталево чистій воді, багатій фауні, пишній природі та яскравому поєднанню культур. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Чому варто відвідати Сейшели восени?

Сейшельські острови з площею 455 кілометрів квадратних є найменшою країною Африки. З моменту здобуття незалежності від Великої Британії у 1976 році країна перетворилася з переважно сільськогосподарського суспільства на економіку з різноманітними галузями, серед яких ключову роль відіграє туризм, повідомляє Express.

Держава розташовується на понад сотні островів, більшість з яких залишаються незаселеними, а багато з них визначені як природні заповідники.

Ці острови можна розділити на дві групи: 41 внутрішній гранітний острів, що становить серце туристичної привабливості країни, пропонує широкий спектр послуг та зручностей, більшість з яких можна дослідити під час різноманітних одноденних поїздок та екскурсій.

Також є більш відокремлені коралові острови, де обов'язково потрібно залишитися хоча б на ніч. Клімат залишається надзвичайно вологим, що дозволяє класифікувати ці острови як тропічні ліси.



Сейшельські Острови / Фото Pexels

Температура на Сейшелах майже не змінюється протягом року. Середня мінімальна температура в найхолодніші місяці, липні та серпні, залишається на комфортному рівні +24 градуси.

У листопаді на Сейшельських островах спостерігаються досить вологі умови, але приємно тепла температура від 24 до 30 градусів тепла. В окремі дні наприкінці місяця температура може підніматися до 38 градусів.

Сейшельські острови можуть похвалитися одними з наймальовничіших узбереж на планеті, оточеними пальмами з білосніжним піском і блакитними водами.

Праслен виділяється як один з найважливіших островів для вивчення, а Анс Лаціо є особливо вражаючим. Вода настільки прозора, що відвідувачі можуть побачити косяки риб без необхідності використання обладнання для підводного плавання.

Анс-Сурс-Д'Аржан вважається одним з найбільш фотографованих пляжів світу, також завдяки своїм вражаючим гранітним скелям.

Куди поїхати у відпустку?