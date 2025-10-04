Куди варто полетіти на море в грудні?

Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова розповіла 24 Каналу про новий екзотичний напрямок, який обіцяє стати справжнім трендом серед українців.

Мовиться про найбільший острів у В'єтнамі – Фукуок. Він розташований у Сіамській затоці у Південнокитайському морі.

У грудні на Фукуок стартують рейси з Кишинева – найпопулярнішого аеропорту серед українців. На перші літаки ціни завжди вигідні, тому любителям екзотики варто придивитися до цього напрямку,

– наголосила Катерина.

Зауважимо, що з аеропортів Польщі є рейси на Фукуок, але ціни доволі високі – від 1 тисячі доларів у дві сторони. З Кишинева вартість обіцяють нижчу.

Де розташований Фукуок: карта

Що побачити на острові Фукуок?

Хоч Фукуок належить В'єтнаму, та географічно він ближче розташований до Камбоджі – всього за 15 кілометрів. Цей острів славиться довгими піщаними пляжами, кораловими рифами, красивим національним парком та добре розвиненою інфраструктурою. Щоб його відвідати, туристам не потрібна віза – українці можуть перебувати на Фукуоку 30 днів.

Туристичний путівник Lonely Planet розповів, що обов'язково треба зробити під час відпустки на острові Фукуок: