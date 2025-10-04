Куди варто полетіти на море в грудні?
Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова розповіла 24 Каналу про новий екзотичний напрямок, який обіцяє стати справжнім трендом серед українців.
Читайте також Єгипет без росіян: на якому курорті країни не зустрінеш "сусідів"
Мовиться про найбільший острів у В'єтнамі – Фукуок. Він розташований у Сіамській затоці у Південнокитайському морі.
У грудні на Фукуок стартують рейси з Кишинева – найпопулярнішого аеропорту серед українців. На перші літаки ціни завжди вигідні, тому любителям екзотики варто придивитися до цього напрямку,
– наголосила Катерина.
Зауважимо, що з аеропортів Польщі є рейси на Фукуок, але ціни доволі високі – від 1 тисячі доларів у дві сторони. З Кишинева вартість обіцяють нижчу.
Де розташований Фукуок: карта
Що побачити на острові Фукуок?
Хоч Фукуок належить В'єтнаму, та географічно він ближче розташований до Камбоджі – всього за 15 кілометрів. Цей острів славиться довгими піщаними пляжами, кораловими рифами, красивим національним парком та добре розвиненою інфраструктурою. Щоб його відвідати, туристам не потрібна віза – українці можуть перебувати на Фукуоку 30 днів.
Туристичний путівник Lonely Planet розповів, що обов'язково треба зробити під час відпустки на острові Фукуок:
- вирушити на екскурсію на човні між островами;
- прокататися на найдовшій у світі канатній дорозі, з якої відкриваються дивовижні краєвиди;
- відвідати парк розваг Sunworld з водними гірками та іншими атракціями;
- прокинутися рано-вранці, щоб побачити найкрасивіший схід сонця на тропічному острові;
- відвідати розважальний комплекс Sunset Town, де можна побачити копію італійського Амальфі.