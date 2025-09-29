Де у Єгипті нема російських туристів?

Щоб не псувати собі відпочинок "русскім міром", варто знати, що не у всіх курортних містах Єгипту, є російські туристи. Турагентка зі Львова Олена Матвіяс розповіла 24 Каналу, де у Єгипті ймовірність зустріти окупантів – дуже низька.

За 271 кілометр на південь від Хургади розташований курорт Марса-Алам. Він славиться особливо красивим підводним світом та спокійним відпочинком. Це місто популярне серед європейських туристів, які хочуть просто відпочити на пляжі і "підзарядити батарейки".

У Марса-Алам не літають чартерні рейси з Росії, а тому "сусідів" не буде. Якщо туристи дуже хочуть у Шарм-еш-Шейх, то пропоную готелі, які орієнтуються на німецький та італійський ринок. Там можуть бути росіяни, але їх мало, а коли їх мало, то поводяться тихо,

– розповіла Матвіяс.

Де розташоване місто Марла-Алам: карта

Зверніть увагу! Турагентка розповіла, що у Єгипті з'явився новий популярний напрямок – Мерса-Матрух. Щоправда, курорт розташований на узбережжі Середземного моря, а тому сезон тут коротший, ніж на Червоному морі. Щоб застати теплу погоду і комфортне море, слід бронювати відпочинок до кінця вересня. У жовтні тут вже будуть сильні вітри.

Що відомо про Марса-Алам?

За даними видання Lonely Planet, у Марса-Алам є одні з найкращих місць для дайвінгу у Єгипті, які розташовані неподалік від скелястого узбережжя. Багато часу це невеличке й віддалене містечко було невідомим для масового туриста, лише останніми роками забудовники почали будувати тут готелі.

Ось кілька місць, які варто побачити, якщо ви відпочиваєте у Марса-Алам: