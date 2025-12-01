На іншому краю світу від України розташоване одне місце, яке може похвалитися кришталево чистими водами, нескінченними просторами м'якого білого піску й температурою до 30 градусів тепла. Цей курорт Канкун у Мексиці, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про Канкун?

У 1970-х роках це місто на південному сході Мексики було невеликим рибальським селищем на північно-східному узбережжі країни, але з того часу воно зазнало кардинальних змін і перетворилося на великий курорт.

Канкун лежить на березі Карибського моря, трохи північніше від курортної зони Карибського узбережжя Мексики, відомої як Рів'єра-Мая. Курорт можна розділити на дві частини: центр міста з його ринками та готельну зону з ресторанами, торговими центрами, нічними клубами, а також надзвичайно довгою смугою пляжу, що простягається на понад 20 кілометрів.



Канкун / Фото Pexels

Північна готельна зона може похвалитися недорогими, сімейними готелями, включаючи курорт Beachscape Kin Ha на березі океану, який пропонує вигідні акції в низький сезон. Водночас багато великих готелів на східному узбережжі є більш елітними з системою "все включено".

Яка погода в Канкуні у грудні?

Як пише Lonely Planet, у грудні – квітні на курорті найкраща погода. Зокрема, у грудні середня денна температура становить від 28 до 30 градусів тепла, а нічна – близько 21 градуса.

Цей місяць знаменує початок сухого сезону, тому відвідувачі можуть розраховувати на багато сонця і мінімальну кількість опадів.

Для тих, хто хоче повною мірою насолодитися днями на пляжі, температура моря в цю пору року також дуже приємна – близько 26 – 27 градусів.

Де відпочити взимку?