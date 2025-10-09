Це місце – Рів'єра-Мая, курортний район у Мексиці, де взимку температура повітря становить від 21 до 29 градусів. Цей курорт часто залишається без належної уваги через те, що біля нього розташований Канкун, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Найкраще, що бачили: досвідчені турагенти розсекретили улюблені місця для подорожей

Куди поїхати на море взимку?

Канкун є головним туристичним центром Мексики, який у 2024 році відвідало 9,7 мільйона іноземних туристів. Тому Рів'єра-Мая, яка є не менш прекрасним приморським регіоном, перебуває в тіні більш відомого Канкуна.

Однак Рів'єра-Мая славиться своїми великими курортами all-inclusive, туристичною базою з невеликими готелями, а також численними ресторанами високої кухні.

У цьому районі також зростає кількість оренди розкішних вілл і яхт. Головною визначною пам'яткою є Мезоамериканська система бар'єрних рифів, яка є другою за довжиною у світі. Вона починається поблизу Канкуна й простягається вздовж усієї Рів'єри-Мая й далі на південь до Гватемали.

Серед розваг у цьому районі – катання на водних мотоциклах, снорклінг, дайвінг, плавання з дельфінами, катання на тролеї, верхова їзда, вітрильний спорт та екскурсії джунглями з гідом.



Карибське море / Фото Pexels

Цей курорт Мексики омиває Карибське море, де температура води в січні становить близько 26 градусів. Зазначимо, що Карибське море є одним з найкращих і найчистіших у світі.

Археологія також є великою туристичною принадою цього району, зокрема такі популярні археологічні пам'ятки, як Тулум на узбережжі та Чічен-Іца і Коба, розташовані вглиб материка.

В екопарках Xcaret і Xel-Ha також є кілька невеликих археологічних руїн. Але ці природні аквапарки приваблюють набагато більшу кількість відвідувачів завдяки різноманітності та широкому вибору розваг, таких як плавання з дельфінами.

Як пише Celebrity Cruises, грудень, січень і лютий – це пікові місяці сезону на курорті Рів'єра-Мая. У грудні та січні небо може бути хмарним, а північний вітер пом'якшує спеку, що робить цей час чудовим для відпочинку.

Де відпочити на морі взимку?