Українські турагентки розповіли 24 Каналу про свої улюблені місця для відпочинку й про те, чим вони особливі.

Де люблять відпочивати турагенти?

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко обожнює Азорські острови, які належать Португалії і розташовані у північній частині Атлантичного океану. Вона радить їх тим туристам, які люблять екскурсії та красиву природу. Азори не підійдуть для лінивого пляжного відпочинку – тут треба багато гуляти та досліджувати кожен куточок цього неймовірного місця.

Другим неочікуваним відкриттям турагентки став іспанський острів Менорка у Середземному морі.

Директорка агенції "Турмапа" Катерина Козлова радить відвідати місто Пальма-де-Майорка та столицю Мадейри – Фуншал.

Це ідеально чисте, просто вилизане, місто. Тут красиві парки, водоспади, багато зелені, є океан, і це я вже мовчу про португальську кухню. Обов'язково раджу усім спробувати Bolo do Caco. Цей гарячий хліб з вершковим маслом, часником і петрушкою – моя улюблена страва португальської кухні,

– сказала Катерина.

Львівська турагентка Олена Матвіяс обожнює відпочинок у Таїланді за його комфортний клімат та красиві пляжі. Інша її улюблена локація – канарський острів Тенеріфе.

Зверніть увагу! Якщо ви мріяли про відпочинок на Канарських островах, то зараз саме час його спланувати, та ще й – бюджетно. За словами Катерини Козлової, у листопаді ціни на проживання падають, авіакомпанії роблять знижки на квитки, а погода тут все ще ідеальна для пляжного відпочинку. Ще один бонус – туристів на вулицях стає менше.

Що треба знати перед тим, як їхати на Тенеріфе?

Користувачка тіктоку @oksi_i80 побувала на Тенеріфе і розповіла про нюанси, які важливо знати про цей острів перед тим, як планувати мандрівку. Перш за все, у невисокий сезон варто бронювати готелі на півдні острова. Якщо ви плануєте купатися в океані, то на півночі це зробити не вдасться – океан тут бурхливий і можливі дощі. У південній частині острова клімат значно тепліший, а океан – спокійніший.

Друга порада стосується пересування – на Тенеріфе варто взяти автомобіль в оренду. Цей острів має багато красих локацій з незайманою природою – без автомобіля ви їх просто не побачите.