Як живе найменший острів Іспанії?

Табарка розташована за 4,5 кілометра від суші і за 22 кілометри від міста Аліканте. Довжина острова становить 1750 метрів, а ширина – всього 400 метрів. Табарка має довгу історію і колись навіть була прихистком для піратів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на CNN.

На цьому крихітному острові цілий рік проживає лише близько 50 людей. Водночас, за даними 2023 року, котів тут щонайменше удвічі більше. У розпал літа на Табарку щодня приїжджають туристи з материкової частини Іспанії, які хочуть втекти від метушні Коста-Бланки. Іноді відвідувачів може бути навіть 7000 тисяч за день. Для тих туристів, які хочуть залишитися на ніч, на острові облаштувати кілька варіантів ночівлі.

Влітку на острові працює близько 250 людей, а з осені сезон закінчується, і на Табарці залишаються лише місцеві мешканці і коти. Люди бідкаються, що у цей час їхнє життя стає складнішим. З листопада по березень пороми між материковою частиною Іспанії та Табаркою курсують рідко, а тому сполучення дуже ускладнене.

Дуже важко жити нормальним життям, коли ледве встигаєш дістатися до материка і повернутися додому за один день,

– розповів президент асоціації мешканців Табарки Кармен Марті.

Через труднощі з доступом до медицини деякі літні мешканці були змушені переїхати на материк. Зараз місцеві мешканці намагаються вибороти собі права, які є у мешканців інших іспанських островів – гарантований транспорт, знижки на проїзд до материка тощо.

Раніше видання Mirror писало, що мешканці Табарки звернулися до влади з проханням покращити інфраструктуру острова. Річ у тому, що на острові немає громадських туалетів, затінених місць, щоб сховатися від сонця чи зони відпочинку. Туристи сідають прямо на тротуари, аби перевести дух. Однак влада ніяк не відреагувала на це.

Де розташований острів Табарка: карта

Крихітні розміри Табарки мають свої переваги – вони захистили її від надмірної забудови, яка спостерігається на всьому іспанському узбережжі. Тут досі збереглися незаймана природа і культурна спадщина.

Попри інфраструктурі проблеми Табарки, туристи продовжують сюди їздити через красивий пляж і кришталево чисту воду.