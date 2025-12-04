Про те, як омріяна відпустка перетворилася на справжній жах, Клавдія розповіла Mirror. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Замість наметів – кава в кав'ярні: як українка сходила в похід Доломітовими Альпами

Що було не так з райським тропічним місцем?

Місце, про яке розповідає Клавдія, – це Бокас-дель-Торо на острові Ісла-Колом у Панамі. Воно розташоване на березі Карибського моря, тож жінка очікувала на білосніжні пляжі і кришталево чисту воду. Та найбільше на вибір цієї локації вплинув опис всесвітньо відомого туристичного путівника Lonely Planet, який називав Бокас-дель-Торо "останнім тропічним райським куточком Центральної Америки".

Можливо, саме в цьому й полягала проблема: якби я не прочитала путівник, у мене не було б таких високих очікувань під час візиту,

– пояснила мандрівниця.

У тих місцях, де, згідно зі статтею у путівнику, мали бути дикі та відокремлені пляжі, у реальності були гори сміття. Там, де мали бути "приховані перлини", були галасливі туристи, які змусили Клавдію почуватися як у пеклі. Пляжі у місті були настільки брудні, що італійці здалося, наче вона потрапила на суцільне сміттєзвалище.

"Місто теж брудне. У ньому немає регулярного вивезення сміття, тому вулиці завалені мішками зі сміттям. Місцеві жителі у відчаї. Вони буквально біжать за сміттєвозом, коли його бачать, бо не знають, коли той повернеться", – розповіла Клавдія.

Хоч мандрівниця і не пила воду з-під крана і уникати всіх небезпечних продуктів, та все одно підхопила інфекцію або харчове отруєння. Вона витримала у Бокас-дель-Торо 10 днів, а після того відправилася у Коста-Рику.

Яка причина проблема Бокас-дель-Торо?

На сайті Read the Impact пояснили, що сміття забруднювало це місто десятиліттями. Річ у тому, що більшість продуктів та речей на острів імпортують, а от про відходи не дбають. Крім того, найбільшу кількість сміття продукують туристи, які приїжджають сюди, щоб знайти "карибський рай".

Місцева влада намагається з цим боротися. У 2017 році у Бокас-дель-Торо заборонили використовувати пластикові пакети. Водночас організації та місцеві підприємці намагаються вирішити проблему з тим сміттям, яке вже накопичилося. Так на острові створили центр перероблення сміття.

Тропічні країни часто розчаровують туристів?

Раніше сім'я з Великої Британії, яка 2 роки прожила на острові Маврикій, розповіла, чому цей тропічний рай виявився нестерпним для постійного проживання. Іноземцям було складно звикнути до сильної спеки та комах. Крім того, розчаровували пляжі, які за межами готелів були у забрудненому стані. Це та чимало інших нюансів змусили сім'ю покинути тропіки.