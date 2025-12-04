Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Де розташоване село, яке виглядає на фото, як штучний інтелект?
У британському Пік-Дистрикті є село Еденсор, і воно настільки гармонійне й доглянуте, що туристи жартують: воно виглядає так, ніби "намальоване штучним інтелектом".
Cело Ендерсон
Сучасний вигляд села створили в 1830-х роках на замовлення 6-го герцога Девонширського, який вирішив знести старе поселення, бо воно псувало йому панораму на маєток Чатсворт.
Переплануванням зайнявся сер Джозеф Пакстон – це архітектор Кришталевого палацу. Герцог обрав різні архітектурні стилі, сказавши буквально: "візьміть по одному з кожного", тому в Еденсорі змішані Тюдор, швейцарські котеджі та інші європейські мотиви. Через це село виглядає казково та нереально.
Атмосфера локації настільки ідеальна, що відвідувачі навіть під час візиту досі вражені красою місцевості, і пишуть вони про це на TripAdvisor:
Якби ШІ попросили створити ідеальне англійське село, це був би Еденсор,
– пише відгук SianT.
Як виглядає церква Святого Петра: дивіться відео
Найважливіша будівля – це церква Святого Петра зі шпилем та похованнями родини Кавендішів. Туристи кажуть, що гуляти Еденсором, ніби потрапити в мультфільм: фазан переходить дорогу, маленькі пташки сідають на кам'яні мури, атмосфера прям, як у "Білосніжці".
У селі також є затишний чайний котедж, де можна поснідати й випити кави. Постійні відвідувачі називають Еденсор "ідеальним англійським селом", а місцевих тут усього близько 145 людей.
Що відвідати у Великій Британії?
Ми якось розповідали про чарівне село Ystradfellteу Великій Британії, яке оточують аж 4 водоспади! Маршрут довжиною 9 кілометрів утворює петлю і особливо красивий навесні та восени. Кожен водоспад має свій характер: від гучних та вражаючих до тихих і спокійних.
Також дізнайтесь про село Портмеріон у Британії, що підіймає настрій всім туристам. Запитаєте, чому? Тому що, воно складається із 96-ти різнокольорових будівель, старовинні дерева, схили з видом на море та особлива атмосфера, що не просто вражає, а й працює терапевтично. Тож якщо хочеться трохи кольору й тепла взимку – це місце саме те.