Цікава для вас тема? Залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку української тревел-блогерки Juli_berk.

Дивіться також Побачите золоті ліси та мальовничі села: маловідомий маршрут Європи, де кожен крок зачаровує

Де можна відвідати справжній край світу?

Відома українська тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася враженнями від поїздки на справжній край землі Нордкап – найпівнічнішу точку материкової Європи, доступну для туристів без особливих труднощів.

Подорож на край світу / інстаграм juli_berk

Дорога сюди сама по собі окрема пригода: мис розташований на острові, і зв'язок з материком забезпечує тунель довжиною 6 кілометрів та глибиною 212 метрів. Вхід до Візит-Центру коштує 30 євро, а парковка в червні (коли їздила Юлія) була безкоштовною.

Нордкап / фото TripAdvisor

Зручно, що квиток дійсний протягом 24 годин з моменту придбання, а центр працює до першої години ночі. Всередині можна знайти кафе, магазин, музей та знаменитий монумент-глобус – справжню візитівку Нордкап, яку неможливо пропустити під час подорожі. Погода тут дуже мінлива, і саме це робить поїздку ще цікавішою.

Дивіться також Міста, де хоче жити весь світ: одне з них шалено популярне серед туристів

Також на TripAdvisor мандрівники залишили свої враження від відвідування цієї локації, і більшість були максимально задоволені:

Чудовий досвід був більше заради пейзажів. Ми навіть побачили вражаюче сяйво і зустрілися з північними оленями,

– пише відгук MarkoR.

Які ще незвичайні локації світу варто відвідати?