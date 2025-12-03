Цікава для вас тема? Залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на сторінку української тревел-блогерки Juli_berk.
Де можна відвідати справжній край світу?
Відома українська тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася враженнями від поїздки на справжній край землі Нордкап – найпівнічнішу точку материкової Європи, доступну для туристів без особливих труднощів.
Подорож на край світу / інстаграм juli_berk
Дорога сюди сама по собі окрема пригода: мис розташований на острові, і зв'язок з материком забезпечує тунель довжиною 6 кілометрів та глибиною 212 метрів. Вхід до Візит-Центру коштує 30 євро, а парковка в червні (коли їздила Юлія) була безкоштовною.
Нордкап / фото TripAdvisor
Зручно, що квиток дійсний протягом 24 годин з моменту придбання, а центр працює до першої години ночі. Всередині можна знайти кафе, магазин, музей та знаменитий монумент-глобус – справжню візитівку Нордкап, яку неможливо пропустити під час подорожі. Погода тут дуже мінлива, і саме це робить поїздку ще цікавішою.
Також на TripAdvisor мандрівники залишили свої враження від відвідування цієї локації, і більшість були максимально задоволені:
Чудовий досвід був більше заради пейзажів. Ми навіть побачили вражаюче сяйво і зустрілися з північними оленями,
– пише відгук MarkoR.
Які ще незвичайні локації світу варто відвідати?
