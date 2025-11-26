Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте більше від 24 Каналу з посиланням на CNN.

Які аеропорти світу вражають своєю незвичайною локацією?

1. Аеропорт Барра, Шотландія (BRR)

Єдиний у світі аеропорт на пляжі. Приземлення і зліт залежить від припливів, а пасажири йдуть по піску прямо до терміналу.



2. Міжнародний аеропорт Гонконгу (HKG)

Побудований на штучному острові, замінив переповнену смугу Коулун. Має два термінали та найбільший пасажирський термінал світу на момент відкриття.

3. Міжнародний аеропорт Дон Муанг, Таїланд (DMK)

Між двома злітно-посадковими смугами розташоване поле для гольфу. Гравці проходять через контроль безпеки, а літаки пролітають поруч із м'ячами.

4. Міжнародний аеропорт Амата Кабуа, Маршаллові Острови (MAJ)

Смуга довжиною майже 3 кілометри та розташована на вузькому атолі між океаном і дорогою, що об'єднує острів.

5. Міжнародний аеропорт Генуї, Італія (GOA)

Аеропорт на штучному півострові з видом на море. Здається, що літак сідає прямо на воду.

6. Міжнародний аеропорт Гібралтару (GIB)

Смуга перетинає головну дорогу міста. Автомобілі зупиняються під час зльоту та посадки літаків.

7. Аеропорт Бора-Бора, Французька Полінезія (BOB)

Приземлення на вузькій ділянці суши, після чого пасажири пересідають на човен, щоб дістатися острова.

8. Міжнародний аеропорт Кансай, Японія (KIX)

Аеропорт на двох штучних островах, відкритий у 1994 році. Злітна смуга була частково спорожнена через осідання ґрунту, але зараз стабільна.

9. Міжнародний аеропорт Науру (INU)

Смуга прорізає столицю острова, з одного боку океан, з іншого житлові вулиці.



10. Міжнародний аеропорт Чубу Сентрайр, Японія (NGO)

Ще один аеропорт на штучному острові. Має дитячий майданчик, сад і музей аеропорту.

11. Міжнародний аеропорт Велана, Мальдіви (VIA)

Одна основна злітна смуга плюс чотири водні смуги для гідролітаків. Пасажири можуть прямо спостерігати за гідролітаками й океаном.

12. Амстердамський аеропорт, Схіпхол

Як пише Adobecqms.net, тут можна не лише шопитися у duty-free, а й відвідати мінімузей Рейксмузеуму з безкоштовним входом та постійно змінними виставками, включно з творами Ван Гога, Рембрандта та японськими гравюрами.

