Тревел-блогер Макс Узол розповів про 4 унікальні локації, про які більшість людей, швидше за все, навіть не здогадувалися. Про це повідомляє 24 Канал.

Де в Україні є маловідомі місця, про які ніхто не знає?

Прямо на березі Чорного моря схований водоспад Фонтанка, про який не знають навіть одесити. Водоспад розташований в однойменному селі неподалік від Одеси. За даними Fun Time, фонтан тут з'явився через вихід на поверхню землі підземних джерел водоносних горизонтів, висота його – 6 метрів. Вода тут тече зі скелі і струмком впадає у Чорне море.

Влітку у водоспаді обожнюють купатися діти і туристи, усього за 50 метрів від нього є морське узбережжя з дикими пляжами.

Інше маловідоме, але не менш цікаве місце розташоване в Івано-Франківській області. Мовиться про єдиний в Україні досі діючий грязьовий вулкан, у кратері якого блогер навіть підсмажив яєшню. Знайти його можна у селі Старуня. Виник вулкан у результаті розробки нафтових та озокеритних родовищ у 19 – 20 столітті.

На Прикарпатті є ще одне унікальне місце – палаюче джерело у Верховині. Як пише Verkhovyna Life, джерело виявили, коли у Верховині шукали нафти. Під час буріння землі вийшов потік води, насичений природними газами. Якщо біля води запалити сірник, то вона одразу займається полум'ям. У ясну погоду це має особливо вражаючий вигляд. До речі, Макс Узол навіть закип'ятив на джерелі карпатський чай.

Четверта особлива локація – це Шишкові горби у Чернівецькій області. Ці неймовірні скелі височіють над річкою Дністер. Розташовані вони біля села Нагоряни і своїми формами нагадують ландшафти Північної Ісландії.

