Синельников влітку побував з дітьми у Карпатах і поділився своїм перевіреним маршрутом. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Втеча у теплі краї: де відпочити на морі взимку

Маршруток для мандрівки Україною з дітьми: куди поїхати на кілька днів?

У селі Смодна, що біля Косова в Івано-Франківській області, щосуботи зранку працює колоритний ринок, на якому цікаво буде і дітям, і дорослим. Тут продають усе – їжу, одяг, кераміку, вишиванки тощо. На ринку цікаво навіть просто прогулятися і відчути його атмосферу. Але важливо приїжджати саме вранці, бо вже о 12 годині тут може нікого не бути.

Після того ведучий разом з дітьми підіймався на Писаний камінь – це геологічна пам'ятка природи біля села Верхній Ясенів Верховинського району. Підйом займає 2 – 3 години, але краєвиди відкриваються неймовірні. Від каміння відчується містична атмосфера, наче тут полюбляють гуляти мольфари. Влітку дорогою можна збирати чорниці і трави на чай.

Дивіться відео Синельникова про те, куди поїхати з дітьми:

Наступного дня можна поїхати на ловлю форелі.

Є безліч місць, де можна це зробити, але треба шукати такі, де можна рибу самому зловити. Коли ти в ресторані і тобі приносять просто готову страву, то це одне, а коли ти сам виловив рибу – то це як здобич,

– пояснив мандрівник.

Він також радить піднятися на гору Шпиці, а ввечері розслабитися у карпатському чані.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про країни, у яких найкраще відпочивати з дітьми біля моря. Їх порадили українські турагенти.

Що треба знати про підйом на Шпиці?

Гора Шпиці, що входить до масиву Чорногора, є однією з найкрасивіших вершин України. Її висота – 1863 метри над рівнем неба. За даними "Карпати Travel", підйом та спуск на гору займає день. Найшвидший і найлегший маршрут стартує з бази "Заросляк", що недалеко від Яремче. Він пролягає через неймовірні краєвиди і красиву природу.

Дорогою можна побачити найвисокогірніше озеро Карпат – Несамовите. Купатися в ньому суворо заборонено – можна лише зробити тут зупинку, щоб помилуватися красою. З Несамовитого до вершини Шпиці йти ще близько години.

До речі, обов'язково візьміть у дорогу тепліший одяг, бо на вершині буде досить вітряно і холодно.