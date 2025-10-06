Турагентки Катерина Козлова та Олена Матвіяс розповіли 24 Каналу, які країни найкраще підійдуть для пляжного відпочинку з дітьми. Тут зможуть відпочити і батьки, і малеча.

Де українцям відпочити на морі з дітьми?

Катерина Козлова для відпочинку з дітьми радить обирати готелі зі системою "все включено". Тоді мамі не прийдеться готувати й, крім того, це мінімізує витрати. Діти постійно чогось хочуть, а на території готелю вже все буде включено у вартість, тож доплачувати не доведеться. Саме тому найкращим варіантом є Туреччина. Тут у готелях смачна кухня, є цікава для дітей анімація, дитячі кімнати, водні гірки – справжній рай для малечі.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про країни, в яких система all inclusive найвигідніша. Саме їх радять обирати турагентки, якщо хочеться спокійного та лінивого відпочинку, де замість вас вже вирішили всі питання.

Інший варіант – Майорка з її красивими піщаними пляжами, соснами, плавним заходом у море. Тут у готелях також є аніматори і розваги для дітей, щоправда, відпочинок на Майорці обійдеться дорожче, ніж у Туреччині.

Водночас Олена Матвіяс радить українцям Болгарію через зручну, у теперішніх реаліях, логістику.

До автобуса валізи принесе чоловік, далі 18 – 24 години в дорозі, потім висадка біля самого готелю або готовий трансфер до нього. Не треба нікуди носити валізи, чекати в аеропорту тощо. Пересування мінімальні. Пляжі тут чисті і зручні для діток, є басейни, система "все включено",

– розповіла турагентка.



Діти на морі / Фото Kampus Production, Pexels

Доки триває пляжний сезон у Туреччині?

За даними видання Travel Talk, жовтень – ще цілком комфортний місяць для купання на морі у Туреччині. Однак обирати потрібно між курортами на узбережжі Середземного моря, оскільки саме воно найдовше залишається теплим. Це можуть бути Аланія, Анталія, Сіде, Кемер тощо.

У жовтні спека тут спадає і погода стає більш комфортною для прогулянок. Ще один бонус – ціни на проживання і перельоти падають, а туристів на пляжі стає менше. Це ідеальний період для спокійного і комфортного відпочинку на березі моря.