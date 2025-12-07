Зацікавила тема? Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daiyl Mail.

Американська стюардеса Сесілі Андерсон розповіла про пасажирів, які одразу після приземлення підстрибують і проштовхуються до виходу, навіть до вимкнення знаку ременя безпеки. Їх вона називає "прохідними вошами".



Стюардеса розказала про смішне прізвисько деяких пасажирів / фото Depositphotos

Такі дії не лише порушують етикет, а й можуть створювати небезпеку для інших пасажирів і уповільнювати висадку тих, хто справді поспішає. В інтернеті багато пасажирів діляться своїм досвідом і обурюються такою поведінкою.

Стюардеси наголошують на таких порадах, щоб уникнути конфліктів: залишайтеся на місці, збирайте свої речі заздалегідь і виходьте з літака лише тоді, коли настане ваша черга. Так висадка пройде швидко, безпечно і комфортно для всіх.

Робота з людьми справа складна, і це доводять численні історії, як, наприклад, випадок, про який написав користувач на Reddit. Виявилося, що пасажир упакував у валізу рибу. Вона пройшла реєстрацію та перевірку TSA, але до літака дісталася мокрою та неприємно пахла. Вантажники відмовилися класти її в літак.

Керівнику довелося пояснити пасажиру, що всім буде краще, якщо він забере валізу і перебронює квиток без риби. Пасажир так і зробив, і після цього випадок більше не повторювався.

