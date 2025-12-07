Зацікавила тема? Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daiyl Mail.
Що за подробиці про пасажирів розказала стюардеса? Та як уникати неприємних ситуацій у літаку?
Американська стюардеса Сесілі Андерсон розповіла про пасажирів, які одразу після приземлення підстрибують і проштовхуються до виходу, навіть до вимкнення знаку ременя безпеки. Їх вона називає "прохідними вошами".
Стюардеса розказала про смішне прізвисько деяких пасажирів / фото Depositphotos
Такі дії не лише порушують етикет, а й можуть створювати небезпеку для інших пасажирів і уповільнювати висадку тих, хто справді поспішає. В інтернеті багато пасажирів діляться своїм досвідом і обурюються такою поведінкою.
Стюардеси наголошують на таких порадах, щоб уникнути конфліктів: залишайтеся на місці, збирайте свої речі заздалегідь і виходьте з літака лише тоді, коли настане ваша черга. Так висадка пройде швидко, безпечно і комфортно для всіх.
Робота з людьми справа складна, і це доводять численні історії, як, наприклад, випадок, про який написав користувач на Reddit. Виявилося, що пасажир упакував у валізу рибу. Вона пройшла реєстрацію та перевірку TSA, але до літака дісталася мокрою та неприємно пахла. Вантажники відмовилися класти її в літак.
Керівнику довелося пояснити пасажиру, що всім буде краще, якщо він забере валізу і перебронює квиток без риби. Пасажир так і зробив, і після цього випадок більше не повторювався.
Дізнайтесь, що саме дратує бортпровідників під час роботи. Наприклад, неправильне використання вказівника "зайнято". Деякі пасажири не повністю відмикають замок на дверях, через що індикатор не змінюється. Інші пасажири думають, що приміщення вільне і намагаються "вламатися" туди.
