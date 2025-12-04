Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Як отримати безкоштовне оновлення номера?

Колишня адміністраторка готелю поділилася простим, але ефективним способом підвищити шанси на безкоштовне оновлення номера – потрібно просто прибути раніше.

Емі Джонс, яка кілька років працювала на стійці реєстрації, розповідає: найбільша помилка гостей – це просити апгрейд під час офіційного заселення. У п'ятницю ввечері або після 15:00 шансів майже немає: більшість номерів вже розподілені, а ключові картки підготовлені з вечора.



Як отримати безкоштовне оновлення номера, лайфхак від колишньої адміністраторки / фото Depositphotos

У готелі, де працювала Емі, безкоштовні апгрейди зазвичай давали гостям, які святкують особливі події, але навіть у таких випадках їх кількість була обмежена. Проте ранній прихід дає персоналу час "перетасувати" бронювання, і тоді шанс отримати покращений номер значно зростає.

За її словами, ранні гості частіше отримують можливість одразу оглянути свій номер і замінити його, якщо той не відповідає очікуванням. Після 15:00 або у п'ятницю зробити це майже нереально.

Вона додає, що інколи апгрейди з'являються через спонтанні скасування або просто добрий настрій персоналу, і тоді перші гості отримують всі бонуси.

Також, щоб зекономити на бронюванні при пошуку готелів корисно використовувати Google Travel. Навіть якщо ви плануєте бронювати через звичний сайт, наприклад Booking.com, варто спершу знайти готель через Google Travel і перейти на сторінку бронювання звідти, пише користувач у Reddit.

Часто ціни виявляються дешевшими, бо Google Travel автоматично застосовує невеликі знижки, яких немає при прямому бронюванні на сайті готелю або агрегатора. Таким чином, навіть звичайна бронь може обійтися вигідніше.

Які ще поради варто знати туристам?