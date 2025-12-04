Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Як зекономити на квитках та бронюванні під час подорожі?

Досвідчена мандрівниця Емі Догерті з Travel by Luxe радить завжди перевіряти ціни на готелі через мобільні додатки, адже там часто діють ексклюзивні знижки. Щоб заощадити ще більше, вона радить:

  • Встановлювати сповіщення про падіння цін;

  • Обирати міста з низькими щоденними витратами, наприклад, Белград чи Будапешт;

  • Використовувати розстрочку через сервіси, щоб фіксувати вигідні тарифи заздалегідь;

  • Бронювати за 2 – 6 місяців до поїздки, бо остання хвиля рідко буває дешевшою;

  • Подорожувати по Європі поїздами – це дешевше та мальовничіше, ніж літаки;

  • Бути гнучкими з датами та реєструватися раніше, щоб отримати місця поруч без додаткових витрат.

Поради, як заощадити на квитках / фото Depositphotos

Також Trip.com розказав про ще одні поради, що допоможуть зекономити на квитках:

  • Літайте рано вранці або пізно вночі, адже так дешевше;

  • Вибирайте рейси з пересадками, щоб заощадити;

  • Пошук в режимі інкогніто. Переглядайте в приватному режимі, щоб уникнути підвищення цін.

Про які ще лайфхаки варто дізнатись мандрівникам?

