Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Як зекономити на квитках та бронюванні під час подорожі?

Досвідчена мандрівниця Емі Догерті з Travel by Luxe радить завжди перевіряти ціни на готелі через мобільні додатки, адже там часто діють ексклюзивні знижки. Щоб заощадити ще більше, вона радить:

Встановлювати сповіщення про падіння цін;

Обирати міста з низькими щоденними витратами, наприклад, Белград чи Будапешт;

Використовувати розстрочку через сервіси, щоб фіксувати вигідні тарифи заздалегідь;

Бронювати за 2 – 6 місяців до поїздки, бо остання хвиля рідко буває дешевшою;

Подорожувати по Європі поїздами – це дешевше та мальовничіше, ніж літаки;

Бути гнучкими з датами та реєструватися раніше, щоб отримати місця поруч без додаткових витрат.



Поради, як заощадити на квитках / фото Depositphotos

Також Trip.com розказав про ще одні поради, що допоможуть зекономити на квитках:

Літайте рано вранці або пізно вночі, адже так дешевше;

Вибирайте рейси з пересадками, щоб заощадити;

Пошук в режимі інкогніто. Переглядайте в приватному режимі, щоб уникнути підвищення цін.

Про які ще лайфхаки варто дізнатись мандрівникам?