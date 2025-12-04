Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Як зекономити на квитках та бронюванні під час подорожі?
Досвідчена мандрівниця Емі Догерті з Travel by Luxe радить завжди перевіряти ціни на готелі через мобільні додатки, адже там часто діють ексклюзивні знижки. Щоб заощадити ще більше, вона радить:
Встановлювати сповіщення про падіння цін;
Обирати міста з низькими щоденними витратами, наприклад, Белград чи Будапешт;
Використовувати розстрочку через сервіси, щоб фіксувати вигідні тарифи заздалегідь;
Бронювати за 2 – 6 місяців до поїздки, бо остання хвиля рідко буває дешевшою;
Подорожувати по Європі поїздами – це дешевше та мальовничіше, ніж літаки;
Бути гнучкими з датами та реєструватися раніше, щоб отримати місця поруч без додаткових витрат.
Поради, як заощадити на квитках / фото Depositphotos
Також Trip.com розказав про ще одні поради, що допоможуть зекономити на квитках:
Літайте рано вранці або пізно вночі, адже так дешевше;
Вибирайте рейси з пересадками, щоб заощадити;
- Пошук в режимі інкогніто. Переглядайте в приватному режимі, щоб уникнути підвищення цін.
Про які ще лайфхаки варто дізнатись мандрівникам?
Ми вже розповідали про 5 "ні" під час соло-мандрівки, з якими поділилась відома українська тревел-блогерка Юлія Беркута. Одним із них є відмова від публікацій точного місця перебування під час подорожей, адже це може створити ризики для безпеки.
Також дізнайтесь про 10 секретів для туристів від мандрівниці, що зроблять подорож комфортнішою. Наприклад, інвестуйте час та ресурси у враження та пригоди, а не у накопичення речей. Спогади залишаються назавжди, тоді як матеріальні речі швидко втрачають значення.