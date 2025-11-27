Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку тревел-блогерки juli_berk.

Які правила варто знати під час соло-мандрівки?

Відома українська тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася своїми п'ятьма "ні" під час соло-мандрівок, яких вона завжди дотримується.

1. Ні транслюванню геопозиції в реальному часі

Публікація точного місця перебування під час подорожей може створити ризики для безпеки. Значно безпечніше ділитися контентом уже після того, як місце буде покинуте. Це допомагає уникнути небажаної уваги або стеження.

В Reddit користувачі поділились і своїм досвідом з приводу сталкерства під час подорожі. Якщо здається, що вас переслідують, зробіть різкий поворот у несподіваний бік, зайдіть у магазин, кафе, аптеку або готель. Публічні місця із людьми та камерами – найкращий варіант.

Обов'язкові "ні" під час соло-мандрівки / інстаграм juli_berk

2. Ні алкоголю з незнайомцями

Вживання алкоголю з випадковими людьми може призвести до вразливих ситуацій. Незнайомці можуть мати неочікувані наміри, і втрата контролю лише підвищує потенційні ризики. Тому варто бути максимально обережною з напоями та компанією.

3. Ні ризикованим ночівлям

Підозрілі або занадто дешеві місця для ночівлі можуть бути небезпечними. Краще обирати житло з хорошими відгуками, зрозумілими умовами та перевіреною репутацією. Безпечне місце для сну – це одна з основ комфортної соло-подорожі.

4. Ні ігноруванню інтуїції

Якщо з'являється відчуття тривоги чи дискомфорту, варто його прислухатися. Інтуїція часто підказує, коли ситуація або люди навколо можуть бути небезпечними. Краще змінити маршрут чи рішення, ніж ризикувати.

5. Ні переконанню "я все сама"

Самостійність важлива, але інколи правильніше звернутися по допомогу. Місцеві служби, поліція або персонал готелю можуть розв'язати ситуацію швидше та безпечніше. Прийняття допомоги — це не слабкість, а турбота про власну безпеку.

Які ще поради варто знати туристам?