Як уникнути джетлагу під час подорожі?
Почнемо з простого питання, що таке джетлаг? Джетлаг – це порушення біоритмів організму, яке виникає через швидку зміну часових поясів під час авіаперельоту. Коли людина перетинає кілька часових зон, її внутрішній "біологічний годинник" не встигає синхронізуватися з місцевим часом.
Щоб уникнути зміни часових поясів і почати відпустку без проблем, плануйте свій рейс так, щоб приземлитися між 14:00 та 17:00 за місцевим часом. У цей час денне світло допомагає синхронізувати внутрішній годинник і не дає заснути передчасно. Якщо неможливо прилетіти в оптимальний час, скористайтеся цими порадами:
- За 2 – 3 дні до поїздки поступово коригуйте час сну, лягаючи на 30 – 60 хвилин раніше.
- Після прильоту виходьте на денне світло, щоб швидше адаптуватися.
- У перший день підлаштуйте режим харчування та сон під місцевий час, оскільки травний годинник також впливає на циркадні ритми.
Варто одягнути беруші та маску для сну і лягти спати / фото Tochka.net
Також користувачі у Reddit розказали свої поради, які використовували під час перельотів та різкої зміни часового поясу:
Відразу після посадки перевести годинник на час пункту призначення.
Якщо в пункті призначення ніч, варто одягнути беруші та маску для сну і лягти спати.
Якщо день, то не дрімати, зайнятися розвагами, щоб залишатися активним.
Ці прості кроки допоможуть мінімізувати джетлаг і насолодитися відпочинком з перших годин.
