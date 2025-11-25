Якщо вас зацікавила тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Ви будете вдячні собі за це: досвідчена туристка розкрила секрет вдалої подорожі наодинці

Як уникнути джетлагу під час подорожі?

Почнемо з простого питання, що таке джетлаг? Джетлаг – це порушення біоритмів організму, яке виникає через швидку зміну часових поясів під час авіаперельоту. Коли людина перетинає кілька часових зон, її внутрішній "біологічний годинник" не встигає синхронізуватися з місцевим часом.

Щоб уникнути зміни часових поясів і почати відпустку без проблем, плануйте свій рейс так, щоб приземлитися між 14:00 та 17:00 за місцевим часом. У цей час денне світло допомагає синхронізувати внутрішній годинник і не дає заснути передчасно. Якщо неможливо прилетіти в оптимальний час, скористайтеся цими порадами:

За 2 – 3 дні до поїздки поступово коригуйте час сну, лягаючи на 30 – 60 хвилин раніше.

Після прильоту виходьте на денне світло, щоб швидше адаптуватися.

У перший день підлаштуйте режим харчування та сон під місцевий час, оскільки травний годинник також впливає на циркадні ритми.

Дивіться також Що робити, якщо загубив телефон у подорожі: поради туристів, які пройшли через це



Варто одягнути беруші та маску для сну і лягти спати / фото Tochka.net

Також користувачі у Reddit розказали свої поради, які використовували під час перельотів та різкої зміни часового поясу:

Відразу після посадки перевести годинник на час пункту призначення.

Якщо в пункті призначення ніч, варто одягнути беруші та маску для сну і лягти спати.

Якщо день, то не дрімати, зайнятися розвагами, щоб залишатися активним.

Ці прості кроки допоможуть мінімізувати джетлаг і насолодитися відпочинком з перших годин.

Які поради туристам варто знати?