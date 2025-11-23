З огляду на велику кількість порад, може бути складно визначитися, куди та коли поїхати. Лінда, експертка з подорожей наодинці, рекомендує міжсезоння і літо як найкращий час для подорожей наодинці, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Коли найкраще подорожувати наодинці?

Також, за її словами, найкращий час для подорожей наодинці залежить від місця призначення та бажаного клімату.

Я рекомендую подорожувати самостійно наприкінці літа та в міжсезоння (квітень, травень, вересень, жовтень і листопад), щоб отримати максимум задоволення від відпустки, не відчуваючи себе пригніченим натовпом,

– сказала експертка.

Лінда додала, що подорожі в непіковий сезон забезпечать спокійнішу обстановку для досліджень через меншу кількість туристів.

"Самостійна відпустка в тихіші місяці також допоможе вам зануритися у культуру місця, оскільки ви зможете брати участь у більшій кількості місцевих заходів", – підкреслила жінка.



Щоб максимально використати час у місці призначення, експертка рекомендує відвідувати екскурсії та місцеві заходи.

Заздалегідь дізнайтеся про найцікавіші пам'ятки місця призначення та заплануйте їх відвідування. Обов'язково заплануйте "вільний час", який дасть вам можливість відпочити та здійснити спонтанні екскурсії; пізніше ви будете собі вдячні за це,

– сказала Лінда.

Плануючи подорож наодинці, дуже важливо вибрати місця, які вам подобаються і де ви можете вільно та безпечно пересуватися. Експертка рекомендує вибирати місця з ефективною транспортною системою та де англійська мова є поширеною, щоб полегшити спілкування.

Лінда дала кілька порад, куди варто відправитися у подорож.

"Врахуйте загальну вартість проживання у місці призначення та найкращий час року для відвідування. Оцінка цих факторів допоможе вам вибрати місце призначення та забезпечить максимальну віддачу від вашої подорожі наодинці. Наприклад, В'єтнам — чудовий вибір для знайомства з іншими мандрівниками та вивчення нових краєвидів і культур. Водночас США та Велика Британія – чудові варіанти для подорожей наодинці, де англійська мова є широко поширеною", – розповіла мандрівниця.

Водночас видання Lonely Planet пише, що найкращими напрямком для поїздки наодинці є Ісландія. Також у рейтинг потрапили Лісабон, Мюнхен та інші місця.

