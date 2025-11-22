Стюардеса Тетяна Іваніхіна, яка активно веде свій блог, в якому ділиться секретами про авіацію, розповіла про поширену злодійську схему в аеропорту. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Найкращі різдвяні ярмарки Європи: мандрівниця радить, що варто побачити й спробувати

Як в аеропорту у пасажирів крадуть телефони?

Мало б хто міг подумати, та втратити телефон чи інші цінні речі можна під час проходження контролю безпеки в аеропорту. Це саме той момент, коли пасажири складають всі свої речі у кошики і викладають їх на рухому стрічку, а самі йдуть проходити металеву рамку. Здавалося б, що тут небезпечного? Однак на цьому етапі працюють грабіжники.

За словами Тетяни, іноді вони просто можуть вихопити з кошика телефон і швидко піти геть. А буває, що навіть працюють по двоє.

Один злодій йде перший, а другий залишає на собі щось на кшталт ременя, який буде пікати при проходженні рамки безпеки. Так злодій затримує чергу, а всі інші пасажири мусять чекати. Коли ви нарешті проходите рамку безпеки, то виявляється, що цінних речей у ящику вже нема – їх викрав той, що перший проходив рамку,

– пояснила стюардеса.

Вона зазначила, що працівники аеропорті не стежать за тим, чи точно людина бере свої речі. Якщо телефон чи гроші вже викрали – то повернути їх практично неможливо. Час до вильоту літака обмежений і за цей період буде складно щось вирішити.

Саме тому дуже важливо усі цінні речі тримати в сумці, а не витягувати з кишені і просто класти в кошик.

Зверніть увагу! Туристи, які губили свої телефони у подорожах, а потім знаходили їх, поділитися дієвими порадами. Вони розповіли власні історії і порадили лайфгаки, які допомогли їм повернути втрачені смартфони.

Як захистити телефон від крадіжки?