Стюардеса розкрила помилку багатьох пасажирів: про що варто знати під час авіаперельотів?

Стюардеса Матеуш Машчинська пояснює, що верхні шафки призначені для салонної поклажі, а не для пальто. Коли пасажири кладуть туди додаткові шари, це може спричинити нестачу місця, стрес, затримки та навіть невеликі суперечки на борту.

Як правильно використовувати шафки для салонної поклажі / Колаж 24 Каналу, фото Canva

Крім того, верхні відсіки можуть бути брудними: підлога, колеса валіз і інші предмети переносять мікроби, тому класти туди пальто небезпечно. Бортпровідниця радить:

помістити пальто у валізу або невелику сумку, яка вміщується під сидінням;

або використовувати його, як ковдру під час польоту.

Майже 70 відсотків британських авіапасажирів ігнорують правила гігієни на борту. Особливо небезпечні кишені на спинках сидінь, куди деякі кладуть закуски чи інші речі, тому там часто залишаються мікроби, підгузки та брудні сумки. Тому правило просте: верхні шафки для сумок, а пальто та речі краще тримати біля себе.

Medium також написав декілька основних правил, яких варто дотримуватись під час польотів на літаку:

1. Мінімум парфумів

Не обприскуйте себе сильним ароматом – це може дратувати інших пасажирів у замкненому салоні без вентиляції.

2. Обережно відкидайте сидіння

Перед тим, як відкинути своє сидіння, перевірте, що відбувається позаду вас. Відкидайте повільно, щоб не заважати іншим.

3. Чекайте своєї черги при висадці

Не намагайтеся одразу пройти до виходу з літака або дістати багаж. Дотримуйтесь черги, щоб уникнути хаосу, і просіть допомоги стюардеси у випадку стикувального рейсу.

