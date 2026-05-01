Стилістка та креативна консультантка Ніна Чобанян в одному зі своїх відео в інстаграмі поділилася порадами, як зібрати речі на тижневу подорож лише з ручною поклажею. За її словами, головний секрет полягає не в кількості одягу, а в грамотному плануванні гардероба, універсальних речах та поєднаннях, які дозволяють створити кілька образів без перевантаження валізи.

Дивіться також Де шукати справжні відкриття: українці назвали недооцінені міста світу для подорожей

З чого почати збори у подорож?

Першим кроком варто обрати одну або дві ключові речі, які точно знадобляться під час поїздки. Це може бути одяг під конкретну подію, наприклад весілля, або нова річ, яку хочеться вдягнути у відпустці. Саме від неї стилістка радить будувати решту гардероба та підбирати сумісні варіанти.

Як зібрати маленьку валізу у подорож / інстаграм nina.parsenyuk

Яким має бути верхній одяг?

Верхній шар одягу бажано обирати максимально універсальним, щоб він пасував до більшості образів. Ідеально, якщо ця річ буде доречною і для дороги, адже тоді її не доведеться пакувати у валізу, займаючи місце. Наприклад, тренч або легке пальто можуть легко поєднуватися як із сукнею, так і з повсякденними комплектами.

Чому важливо брати речі, які легко комбінуються?

Експертка радить не пакувати одяг, який знадобиться лише для одного виходу. Один низ, наприклад, брюки, джинси чи спідниця має поєднуватися щонайменше з двома – трьома різними верхами. Такий підхід дозволяє значно зменшити кількість речей, але водночас зберегти різноманіття образів.

Як урізноманітнити гардероб без зайвого багажу?

Якщо хочеться більше варіантів для фото чи виходів, варто обирати легкі речі, які майже не займають місця у валізі. Йдеться про сатинові або шифонові сукні, тонкі спідниці чи легінси. Такі речі легко комбінуються з уже зібраною базою та додають нових варіантів образів.

Дивіться також "Всі намагаються намахати": мандрівниці про безпеку, шахрайство та чесні враження від Марокко

Чому тревел-костюм є найкращим рішенням?

Окрему увагу стилістка радить звернути на тревел-костюм. Це готовий комплект для дороги, який позбавляє зайвих роздумів, у чому їхати. Крім того, верх або низ такого костюма можна носити окремо вже під час самої подорожі, створюючи нові поєднання.

Чому метод пакування має значення?

Спосіб, яким складені речі у валізі, впливає не лише на кількість вільного місця, а й на зручність у дорозі, розповідає Briggs Riley. Від правильного пакування залежить, чи зімнеться одяг, чи легко буде знайти потрібну річ і чи вдасться взяти все необхідне без додаткового багажу.

Коли варто використовувати метод скручування?

Метод скручування вважається одним із найзручніших для економії простору. Футболки, легкі светри, легінси та інший м'який одяг радять складати у щільні рулони. Це допомагає компактно заповнити валізу та часто зменшує кількість складок на тканині. Такий варіант особливо зручний для ручної поклажі.

Метод скручування є ефективним / фото Canva

Як зберегти речі без складок?

Для сорочок, піджаків, суконь та інших речей, які легко мнуться, рекомендують метод "пучка". Одяг складають шарами навколо м'якого центру з дрібних речей, наприклад, білизни чи шкарпеток. Такий спосіб допомагає мінімізувати заломи та зберегти речі охайними після дороги.

Кому підійде компресійний спосіб?

Для тривалих мандрівок або поїздок у різний клімат підійде компресійне пакування. Одяг розкладають по спеціальних кубах або пакетах, після чого стискають зайве повітря. Це дозволяє взяти більше речей без збільшення багажу та особливо корисно для зимового або об'ємного одягу.

Які ще поради будуть вам цікаві?

Ми робили класну рубрику, де українські туристи назвали свої найкращі локації для подорожей. Інсбрук та Тіроль пропонують чудові можливості для активного відпочинку в будь-яку пору року, від зимових лижних спусків до літнього хайкінгу.

Також обов'язково читайте другу частину улюблених локацій українців для подорожі. Для любителів моря радять Сицилію, Валенсію, Санторіні, і Рапалло-Портофіно, а також виділяють Непал, Шотландію, Доломіти, Ісландію, і Трансфегерашан у Румунії для вражаючих природних локацій.