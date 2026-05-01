Під одним дописом Mariia Sheheda на платформі тредс українці обговорювали недооцінені міста світу серед туристів. Всі почали активно ділитися своїми варіантами і вийшов справді широкий список: від українських міст до популярних європейських напрямків.

Які українські міста найчастіше згадували у коментарях?

Найбільше коментарів стосувалося саме України. Люди називали міста, які, на їхню думку, недооцінені туристами або рідко потрапляють у тревел-списки:

Миколаїв;

Харків;

Житомир;

Черкаси;

Тернопіль;

Хмельницький;

Окремо багато користувачів згадували й Київ та Одесу, підкреслюючи, що навіть відомі міста відкриваються по-новому.

Які міста світу українці вважають недооціненими?

Найчастіше згадували локації Іспанії:

Валенсія;

Малага;

Більбао;

Більбао, Іспанія

Пальма де Майорка;

Санта-Крус-де-Тенерифе;

Гіхон;

Також користувачі згадували інші європейські міста: Дрезден (Німеччина), Кишинів (Молдова), Інсбрук (Австрія) та Бейрут (Ліван).

Дрезден, Німеччина

Як вибрати ідеальне місце для відпочинку?

Як пише Centrum Air, перш за все варто визначити головну мету відпочинку. Комусь потрібен спокій і тиша біля моря, іншим активні пригоди, нові маршрути та насичені екскурсії. Для когось ідеальною стане поїздка до великого міста з музеями та гастрономією, а для інших усамітнення серед природи.

Не менш важливо враховувати сезонність і клімат. Навіть популярний курорт може розчарувати, якщо поїхати туди в період спеки, дощів або туристичного перевантаження. Зима добре підходить для теплих напрямків на кшталт ОАЕ, Єгипту чи Таїланду, весна для Італії, Японії або Греції, літо традиційно обирають для Туреччини, Чорногорії чи Середземномор'я, а восени часто звертають увагу на Португалію, Балкани або Марокко.

Окрему роль відіграє бюджет. Важливо враховувати не лише переліт і проживання, а й витрати на харчування, трансфери, екскурсії, страхування та непередбачені дрібниці. Часто заздалегідь спланована поїздка обходиться значно дешевше, ніж спонтанне бронювання в останній момент.

Також слід визначитися з форматом подорожі: організований тур підійде тим, хто хоче мінімум турбот, самостійна поїздка дає більше свободи, а формат all inclusive дає максимальний комфорт.

Не варто недооцінювати й логістику. Якщо відпустка триває кілька днів, краще обирати напрямки з прямими рейсами та швидким трансфером. Для довших поїздок можна дозволити собі складніші маршрути. Зручність дороги, візові вимоги, внутрішній транспорт і загальна доступність напрямку безпосередньо впливають на комфорт мандрівки.

Перед бронюванням варто перевірити організаційні нюанси: термін дії паспорта, візові правила, страхування, медичні вимоги чи особливості місцевого законодавства. Саме такі дрібниці часто стають причиною стресу, якщо згадати про них надто пізно.

Не зайвим буде й ознайомитися з відгуками інших туристів. Реальні коментарі допомагають зрозуміти рівень сервісу, ситуацію з транспортом, чистотою, безпекою та атмосферою місця. Проте орієнтуватися слід не лише на емоції інших людей, а насамперед на власні потреби.

Які поради будуть корисні туристам?

Дізнайтесь про маловідомі напрямки, які варто відвідати у 2026 році. Нариклад, Таджикистан є найменшою країною Центральної Азії, але при цьому пропонує багато цікавого для туристів. Тут є мальовничі Фанські гори, які вважають одними з найгарніших у світі, колоритне місто Памір, яке ідеально підходить для знайомства з місцевою культурою і кухнею тощо.

Також ми робили класну, де українські туристи назвали свої найкращі локації для подорожей. Інсбрук та Тіроль пропонують чудові можливості для активного відпочинку в будь-яку пору року, від зимових лижних спусків до літнього хайкінгу.