Минулого року за кордон виїжджало 1,1 мільярда людей, що на 5% більше, аніж рік до того. Водночас у цьому році у подорожі поїде ще більше людей. Це означає, що популярні місця будуть ще більше переповнені туристами. Про це повідомляє Time Out.

Куди поїхати у мандрівку у 2026 році?

Поки одні країни страждають від надмірного туризму, інші навпаки потребують іноземців. За словами співзасновника Much Better Adventures Сема Брюса, подорожі у непопулярні місця дають змогу місцевим громадам отримати дохід і зберегти власну ідентичність.

Ці місця пропонують унікальний вид пригод – ви отримуєте автентичний досвід без туристичних пасток. Водночас вплив вашої присутності все ще має справжнє значення,

– пояснив експерт.

Молдова

Молдова роками була однією з найменш відвідуваних країн Європи, але потроху ця ситуація змінюється. У 2025 році країну відвідали близько 480 тисяч туристів, що на 6,5% більше ніж роком раніше. Припускаємо, що це може бути пов'язано з українськими туристами, які через закритий повітряний простір літають з аеропорту в Кишиневі.

Однак в Кишиневі є не лише аеропорт, а тому це місто точно вартує вашої уваги. Щоб зрозуміти, якою була Молдова до радянської окупації, варто відвідати Національний музей історії. А щоб побачити сучасний Кишинів – прогуляйтеся парком Штефана чел Маре. Крім того, недалеко від Кишинева розташований винний підвал Мілештій Міч, який є справжнім символом країни.

Церква святого Пантелеймона в Кишиневі / Фото Depositphotos

Гамбія

Туризм став головною галуззю економіки Гамбії після того, як кліматичні зміни серйозно вплинули на сільське господарство. Зараз уряд країни плекає ідею про громадоорієнтований туризм, де місцеві жителі є головними учасниками туристичного процесу. Такий формат може бути дуже цікавим туристам, адже дозволяє повністю зануритися у колорит країни.

Відпочинок на західному узбережжі Гамбії варто поєднати з маршрутом Ninki Nanka Trail, який пропонує піші походи і подорожі на човнах уздовж річки Гамбія. Як пише National Geographic, цей маршрут дозволяє туристам побачити невеликі села на березі річки, унікальні тварини, густі мангрові зарості тощо. Така подорож точно назавжди залишиться в пам'яті, адже вона зовсім не схожа на типові місця, які відвідують туристи.

Таджикистан

Таджикистан є найменшою країною Центральної Азії, але при цьому пропонує багато цікавого для туристів. Тут є мальовничі Фанські гори, які вважають одними з найгарніших у світі, колоритне місто Памір, яке ідеально підходить для знайомства з місцевою культурою і кухнею тощо.

Фанські гори у Таджикистані / Фото Depositphotos

Парагвай

Після колонізації, диктатури і воєн Парагвай дуже цінує спокій і розмірене життя. Сьогодні понад половину території країни займає Чако – регіон лісів, боліт та сільськогосподарських угідь. Саме в цьому регіоні живуть корінні народи – ґуарані та ґаучо. Окрім того, Чако є домівкою для 500 видів птахів і рідкісних тварин. Тут можна побачити броненосців, тапірів і пум.

Президентський палац у столиці Парагваю / Фото Depositphotos

Йорданія

У більшості туристів Йорданія асоціюється зі стародавнім містом Петра, залишки якого збереглися до нині. Але в цій країні є ще дуже багато всього цікавого. Наприклад, туристи можуть відправитися у пустелю та провести ніч у родинах бедуїнів, спостерігаючи за яскравими зорями.

Пустеля у Йорданії / Фото Depositphotos

Скільки коштує побачити Йорданію?

Тревел-блогерка з України відвідала Йорданію і поділилася цінами у цій країні. Летіла мандрівниця з Кракова прямим рейсом у столицю Йорданії Амман. Квитки у дві сторони обійшлися їй у 100 доларів, ще 40 доларів пішло на добирання в Польщу і з неї.

Спеціальний Jordanpass, який є і візою, і квитком для входу у популярні туристичні локації, коштував 86 євро. За готель зі сніданками на 7 днів дівчина заплатила 96 євро. Ексурсія джипом у пустелю Ваді-Рамі та ночівля у бедуїнів коштувала 55 євро. Разом з іншими витратами поїздка обійшлася у 520 євро за тиждень, що, враховуючи наповненість подорожі, зовсім небагато.