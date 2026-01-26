Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Express.
Де класно та без натовпу відпочити в Іспанії?
Естепона – це привабливе приморське місто на півдні Іспанії, яке може похвалитися мальовничою береговою лінією та доглянутими пляжами, але при цьому не страждає від масового туризму, як Марбелья чи Майорка. Курорт розташований у регіоні Коста-дель-Соль в Андалусії та виходить до Середземного моря.
Естепона / фото Вікіпедії
Місто з населенням близько 80 тисяч людей починалося як невелике рибальське селище, і цей характер зберігся донині. Тут досі сильні морські традиції, працює рибна торгівля, а загальна атмосфера значно спокійніша й більш розслаблена, ніж на популярних і переповнених курортах. Попри відсутність точних офіційних даних щодо кількості туристів на рік, Естепону часто називають "прихованою перлиною" іспанського узбережжя.
Мандрівні гіди зазначають, що одне з головних вражень від першої поїздки – це відчуття відкриття недооціненого напрямку, який довгий час залишався в тіні більш розкручених сусідів уздовж узбережжя.
Що цікавого відвідати?
Платформа TripAdvisor склала список найкращих локацій для відвідування:
- Історичний центр Естепони – затишкі вулички з білими будинками, квіткові горщики, атмосферні площі та безліч ресторанів. Серце міста для прогулянок.
Історичний центр Естепони / фото TripAdvisor
- Орхідаріо де Естепона – ботанічний сад з однією з найбільших колекцій орхідей в Європі, сучасна скляна будівля та водоспади.
- Селво Авентура – великий сафарі-парк, де можна побачити левів, жирафів, слонів та інших тварин у просторих природних зонах.
- Пасео Марітімо де Естепона – набережна вздовж моря з панорамними видами, пляжами, кафе та місцями для прогулянок.
- Площа квітів (Plaza de las Flores) – невелика центральна площа з пальмами та квітами, популярне місце зустрічей і відпочинку.
- Пуерто Депортіво де Естепона – яхтова гавань неподалік старого міста з ресторанами, барами та морською атмосферою.
- Пляж Дель Крісто – затишний піщаний пляж із пологим входом у море, ідеальний для відпочинку з дітьми.
Пляж Дель Крісто / фото TripAdvisor
- Ruta de Murales Artísticos – маршрут міськими муралами: яскраві фрески просто на фасадах будинків.
- Плайя-де-ла-Рада – головний міський пляж з довгою береговою лінією, поруч готелі, кафе та набережна.
