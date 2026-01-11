Задар – хорватське місто, яке обов'язково варто відвідати, і яке служить воротами до островів, з цілою низкою національних парків на його порозі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про Задар?

Розташоване на північному узбережжі Хорватії, місто має багату історію та пропонує чудові можливості для відпочинку. Воно не тільки має неймовірне Старе місто, оточене стінами та наповнене римськими та венеціанськими руїнами, але є раєм для тих, хто мріє про подорож островами.



Задар / Фото Pexels

Старе місто є центром активності в Задарі. Тут ви знайдете неймовірні ресторани з морепродуктами, лабіринт бічних вуличок і провулків, звідки можна вийти, щоб відкрити для себе римські колони або краєвиди Адріатичного моря.

Любителям історії варто відвідати церкву Святого Доната, Римський форум і площу П'яти колодязів. Тільки в цих трьох місцях ви можете простежити історію Задара від давніх часів до 9 століття і аж до 16 століття.

На протилежному боці Старого міста розташована неймовірна пам'ятка під назвою Морський орган. На перший погляд, це просто сходи, що ведуть до води, звідки відкривається вид на острови. Однак, коли дме вітер, як це часто буває, сходи створюють музику, пише Lonely Planet.

Подорож по островах із Задара

Однією з найкращих речей у відвідуванні Задара є те, що це ворота до деяких з найбільш недооцінених островів Хорватії. Хоча Хвар може мати елітний статус, а Паг є раєм для гурманів, острови біля узбережжя Задара мають небагато відвідувачів і багато природної краси, яку можна дослідити.



Задар / Фото Pexels

Задар має низку місцевих поромів, що з'єднують материк з такими островами, як Углян, Пашман і Дугі Оток, які сповнені приголомшливих пляжів, яскраво-блакитних вод, велосипедних і пішохідних маршрутів та захоплюючих пейзажів. На протилежному боці Дугі Отока ви знайдете природний парк Телашчіца, прекрасний державний парк, який поєднує ліси, пляжі і навіть виноградники в одному ідилічному місці.

Однак одним з найбільш вражаючих місць, які варто відвідати з Задара, є Національний парк Корнаті. Тут ви можете з легкістю займатися каякінгом, дайвінгом, кемпінгом і вітрильним спортом. Це обов'язкове місце для відвідування для всіх любителів блакитних зон.

