Видання Time Out поцікавилося у міжнародних експертів, куди ж варто поїхати на відпочинок у 2026 році, пише 24 Канал. У щорічному огляді туристичного путівника знайшлося місце для кількох несподіваних країн.

Куди поїхати у відпустку у 2026 році?

Так, мандрівникам рекомендують відвідати Рабат у Марокко, який незабаром стане Всесвітньою столицею книги ЮНЕСКО. Варто зазначити, що це місто увійшло до переліку напрямків, які пропонує відвідати авіакомпанія Ryanair.

За межами Європи туристам також пропонують відвідати В'єтнам, який став доступнішим, аніж раніше.



Гамбург / Фото Shutterstock

Щодо європейських напрямків, редактор журналу Time Out Грейс Бірд радить звернути увагу на Гамбург. Друге за величиною місто Німеччини вже є визнаним центром культури. Але нові надбання, як-от новітній Музей цифрового мистецтва UBS, а також ультрасучасний оперний театр у HafenCity, перероблені бункери часів війни та нові блискучі готелі на березі озера, означають, що 2026 рік буде особливо вдалим для того, щоб насолодитися всім цим.

У Великій Британії туристам пропонують відкрити для себе місто Чиренчестер, яке може похвалитися "елегантним поєднанням архітектурних стилів, багатим римським минулим, представленим у музеї Корініум і амфітеатрі, чудовими можливостями для шопінгу на ринках, солідним переліком пабів і ресторанів".



Фавіньяна / Фото Shutterstock

Інший редактор видання, Філ де Семлієн, закликає відвідати Фавіньяну, крихітний острів за 18 кілометрів від західного узбережжя Сицилії, який став фоном для майбутнього фільму Крістофера Нолана "Одіссея".

Серед іншого, мандрівникам пропонують побачити молодшого "кузена" Стокгольма – Гетеборг. Тут так само багато смачної їжі, незвичайних і цікавих культурних просторів та скандинавського стилю, як і в столиці, а також новий музей Paradox, ринок вуличної їжі Vassen і чудовий фестиваль Way Out West.

Які ще місця варті уваги у 2026 році?