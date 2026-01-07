Низка курортів страждають від економічних проблем, які роблять життя на британському узбережжі важчим, аніж у внутрішніх містах. Таким прикладом є місто Рамсгейт у графстві Кент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Рамсгейт у Британії "помирає"?

Як пише Міллі Булл з Express, Рамсгейт протягом попередніх років серйозно "спорожнів".

"Колись місто було наповнене жвавими магазинами, унікальними ресторанами та постійним потоком відвідувачів", – каже Булл.



Рамсгейт / Фото Tripadvisor

Звіт, опублікований наприкінці 2024 року на сайті Kent Online, показав, що 65 магазинів, або майже кожен четвертий, стояли порожніми. Ба більше, у Рамсгейті більше половини магазинів не виставлені на продаж або оренду.

Це стало особливо помітно під час моєї останньої поїздки до міста, коли я побачила безліч забитих дошками магазинів і порожніх вітрин, обклеєних старими плакатами,

– додала Міллі.

Джек Гілхулі, власник місцевого зоомагазину Sherley's, побоюється, що його бізнес, який існує вже понад пів століття, може не протриматися на плаву.

Луїза Брук, засновниця організації Ramsgate Space, налаштована покласти край занепаду. Так, організація Ramsgate Space відстежує порожні магазини та знаходить підприємства, які могли б їх заповнити. Рада графства Кент також намагається вирішити цю проблему.

Якими пам'ятками може похвалитися Рамсгейт?

Тунелі Рамсгейта, підземна мережа, яка під час бомбардувань Другої світової війни стала притулком для 60 000 жителів, є однією з головних визначних пам'яток міста. Цей великий лабіринт є найбільшою цивільною системою тунелів Великої Британії часів війни і приймає відвідувачів на екскурсії з гідом.

Для отримання унікальних вражень відвідувачі можуть зануритися в печери контрабандистів, висічені в скелях затоки Пегвелл.

Ремсгейт також може похвалитися найбільшим у Британії пабом Wetherspoon. Розташований на березі моря, паб має антресольний поверх і терасу на березі моря, щоб насолодитися відпочинком.

Попри велику кількість порожніх торгових площ у Рамсгейті, місто може похвалитися великим вибором антикварних, вінтажних і ретро-магазинів.

