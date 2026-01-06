Однак скромне містечко Гімарайнш, яке дивом залишається маловідомим, потрапило у список обов'язкових місць для відвідування у цьому році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати у Португалії?

Середньовічне місто, сповнене пам'яток, має багату спадщину. Так, Гімарайнш вважають місцем заснування Португалії в 12 столітті та її першою столицею.

Норман Міллер, який включив Гімарайнш до рейтингу BBC, високо оцінив його "прекрасно збережене середньовічне ядро, яке являє собою сплетіння брукованих площ і вуличок, усіяних величними палацами і ресторанами з терасами".



Палац герцогів Браганзи / Фото музею

Що стосується визначних пам'яток, то любителі історії оцінять Палац герцогів Браганзи, чудовий зразок аристократичної архітектури 17 століття. З 1910 року він має статус національного пам'ятника.

Незалежно від того, чи справді тут народилася Португалія, можна з упевненістю сказати, що Гімарайнш – це місто, яке дивиться в майбутнє, а не застрягло в історії. Як одне з найстаріших університетських міст Португалії, воно пульсує молодіжною енергією. Майже половина його мешканців – люди віком до 30 років.

Значна частина міського ландшафту була оновлена перед тим, як місто отримало статус Європейської столиці культури 2012 року. Більшість нічних клубів зосереджена навколо площі Praça de São Tiago та Largo da Oliveira, розташованих у центрі історичного кварталу. Не бракує варіантів для вечірніх розваг, від Púrpura – жвавого студентського закладу – до коктейль-бару Poncha, натхненного Мадейрою.



Гімарайнш / Фото Pexels

Прогулюючись містом, можна побачити творчо перетворені історичні споруди та оновлені прибережні райони.

"Це прогресивне, спокійне і впевнене в собі місто й одна з найпривабливіших несподіванок Європи 2026 року", – пише BBC.

Що варто знати про відпочинок у Португалії?