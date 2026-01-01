Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Де розташоване "таємне королівство", що приховалось в одному селі Португалії?

Якщо Лісабон і Порту приваблюють туристів своїми брукованими вуличками та кулінарними шедеврами, за межами популярних маршрутів Португалія ховає справжні перлини. Одне з таких місць Каштелу-Ново, історичне село з понад 800-річною історією, яке варто відвідати, особливо на Новий рік.

Село отримало визнання Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) і входить до числа провідних туристичних сіл світу. Тут збережені середньовічні архітектурні пам'ятки, зокрема замок короля Дініса та римські лазні Кінта-ду-Ерведаль.

Каштелу-Ново у Португалії / фото Canva

Каштелу-Ново також відоме своїми екологічними ініціативами – перше місце в Португалії з повною вуглецевою нейтральністю. Для туристів передбачені електромобілі, які перевозять від залізничних станцій до центру села.

Туристи розповідають, що це буквально справжнє таємне королівство. Село розташоване в самому серці регіону Бейра Байша, колишньої столиці Португалії, і з його мальовничих кам'яних вулиць відкриваються чудові види на гори Гардуна. Замок на вершині пагорба вважають справжньою перлиною: з його оглядового майданчика відкривається дивовижний краєвид на околиці навіть у похмурий день.

Ті, хто цікавиться історією, можуть ознайомитися з традиційними методами витоптування винограду та помилуватися великими історичними садибами. Любителі активного відпочинку обирають маршрут Міллера, де можна побачити старовинні вітряки та відчути атмосферу життя села минулих століть, пише Express.

Каштелу-Ново розташоване приблизно за три з половиною години на поїзді від Лісабона або за дві з половиною години на машині. Поблизу чарівне прибережне місто Коімбра, що робить село зручним для одноденної поїздки.

