Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Де розташоване "таємне королівство", що приховалось в одному селі Португалії?
Якщо Лісабон і Порту приваблюють туристів своїми брукованими вуличками та кулінарними шедеврами, за межами популярних маршрутів Португалія ховає справжні перлини. Одне з таких місць Каштелу-Ново, історичне село з понад 800-річною історією, яке варто відвідати, особливо на Новий рік.
Село отримало визнання Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) і входить до числа провідних туристичних сіл світу. Тут збережені середньовічні архітектурні пам'ятки, зокрема замок короля Дініса та римські лазні Кінта-ду-Ерведаль.
Каштелу-Ново у Португалії / фото Canva
Каштелу-Ново також відоме своїми екологічними ініціативами – перше місце в Португалії з повною вуглецевою нейтральністю. Для туристів передбачені електромобілі, які перевозять від залізничних станцій до центру села.
Туристи розповідають, що це буквально справжнє таємне королівство. Село розташоване в самому серці регіону Бейра Байша, колишньої столиці Португалії, і з його мальовничих кам'яних вулиць відкриваються чудові види на гори Гардуна. Замок на вершині пагорба вважають справжньою перлиною: з його оглядового майданчика відкривається дивовижний краєвид на околиці навіть у похмурий день.
Ті, хто цікавиться історією, можуть ознайомитися з традиційними методами витоптування винограду та помилуватися великими історичними садибами. Любителі активного відпочинку обирають маршрут Міллера, де можна побачити старовинні вітряки та відчути атмосферу життя села минулих століть, пише Express.
Каштелу-Ново розташоване приблизно за три з половиною години на поїзді від Лісабона або за дві з половиною години на машині. Поблизу чарівне прибережне місто Коімбра, що робить село зручним для одноденної поїздки.
Що ще відвідати у Португалії?
Варто відкрити для себе найкрасивіші пляжі Португалії, щоб наступну подорож запланувати саме туди. Наприклад, пляж Praia do Carvalho називають прихованим скарбом регіону Алгарве. За словами місцевих мешканців, колись він був приватною власністю капітана, від прізвища якого й отримав свою назву – Карвалью.
Також відкрийте для себе найкраще місто Португалії для подорожей у 2026 році. Він є привабливим напрямком завдяки своїй автентичності та мальовничим краєвидам. На думку експерта, літо 2026 року може бути останнім, коли Порту буде відчуватися як прихована перлина, а не місце літнього відпочинку для всіх, тож встигніть відвідати його!