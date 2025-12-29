Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке місто світу стало найкращим для відвідування у 2026 році?

Париж вже п'ятий рік поспіль очолює рейтинг найкращих міст для подорожей у світі. Французька столиця приваблює туристів своєю унікальною атмосферою, культурною спадщиною, гастрономією та яскравими подіями, роблячи її обов'язковим пунктом для мандрівників.

Атмосфера Парижу: дивитись відео

Місто приймає понад 18 мільйонів туристів щороку і поєднує туристичну інфраструктуру світового рівня з культурним впливом та ініціативами зі сталого розвитку. Париж відомий своїми знаковими пам'ятками: Ейфелевою вежею, Тріумфальною аркою, базилікою Нотр-Дам та музеями світового класу: Лувром, Музеєм д'Орсе та Центром Помпіду.

Для романтичних прогулянок ідеально підходять береги Сени, затишні кафе та мальовничі парки, як-от Люксембурзький сад і сад Тюїльрі. В історичному районі Маре туристів приваблюють бруковані провулки, грандіозні особняки, художні галереї та дизайнерські магазини, а Золотий трикутник славиться бутиками, антикварними магазинами та ресторанами з зірками Мішлен.

Париж також є гастрономічною столицею: круасани, стейки-фрі, місцеві вина та численні кафе створюють неповторну атмосферу. У зимовий період місто оживає завдяки різдвяним ярмаркам, святковій ілюмінації та понад 60 сезонним подіям, що роблять відвідування ще більш чарівним.

Що варто знати про Париж перед відвідуванням?

Туристи на платформі Quora поділилися своїми враженнями від подорожі до Парижа. Вони зазначають, що якщо вас цікавить мистецтво, архітектура і хороша їжа, Париж варто відвідати хоча б раз. Проте поза туристичними районами місто може виглядати менш доглянутим і хаотичним. Деякі райони не такі чисті та впорядковані, а атмосфера може бути менш привітною для відвідувачів, ніж очікують.

Париж: очікування та реальність: дивитись відео

Більшість радять також відвідати інші регіони Франції, де можна відчути справжній французький шарм. Маленькі міста та села пропонують затишок, культурну атмосферу та автентичну кухню. Наприклад, варто побувати в Нормандії, Ельзасі, долині Луари, Шампані, місті Арль, французьких Піренеях або Мон-Сен-Мішель. Тут гостинність місцевих жителів, краса природи та історичні пам'ятки часто роблять подорож більш приємною та доступною.

Тож, плануючи поїздку до Франції, туристи радять не обмежуватися лише столицею, а дослідити також інші регіони, де поєднуються культура, комфорт і справжній французький стиль життя.

Які ще локації варто відвідати туристам у 2026 році?