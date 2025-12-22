24 Канал дослідив, куди українці найчастіше подорожували за кордон у 2025 році. Для цього ми поспілкувалися з експертами двох українських туристичних агенцій – "Полечу, куди хочу!" та "Join UP! Україна". І ділимось з вами як найпопулярнішими напрямками, так і порадами від фахівців, які точно знають, куди найкраще вирушити у мандрівку.

Куди українці найчастіше подорожували за кордон у 2025 році?

Які країни були найпопулярнішими серед українських туристів у літньому сезоні 2025 року?

За даними туристичної агенції "Полечу, куди хочу!", у літньому сезоні 2025 року найпопулярнішою серед українців була Греція. Далі йшли Туреччина та Іспанія.

У Греції найбільше мали попит готелі з концепцією all inclusive, анімаційними програмами та інфраструктурою для дітей, орієнтовані на сімейний відпочинок. Серед доступних напрямків з вильотом із Кишинева фактично домінував Крит,

– дає коментар директорка туристичної агенції Наталія Якименко.

Відпочинок у Туреччині / Фото Canva

Чому Туреччина залишалася популярним напрямком для українців?

Туреччина залишалася популярним вибором завдяки високому рівню сервісу, системі all inclusive, розвагам та інфраструктурі для дітей. Водночас деякі українці шукали альтернативу Туреччині через велику кількість туристів із Росії.

Що приваблювало українців в Іспанії?

В Іспанії українці віддавали перевагу як материковим курортам, так і островам, зокрема Майорці. Менш масові напрямки обирали, якщо дозволяв бюджет і логістика. Популярність Іспанії пояснюється архітектурою, природними краєвидами, теплим морем та локальною кухнею.

Відпустка на Майорці / Фото Canva

Хто був основною цільовою аудиторією літнього відпочинку 2025 року і чим приваблювали країни?

Основною цільовою аудиторією літнього відпочинку 2025 року були сім'ї з дітьми. Греція приваблювала сімейними готелями, анімацією та меншою присутністю російських туристів. Туреччина залишалася вибором тих, хто цінує високий рівень сервісу та якість харчування. Іспанія ж вабила архітектурою, культурою, гастрономією та природними ландшафтами.

Чи змінилися популярні напрямки порівняно з попереднім роком?

Суттєвих змін у переліку популярних напрямків порівняно з попереднім роком не зафіксовано. Основною причиною є обмежена чартерна програма.

Українські туристи переважно вилітали з Кишинева рейсами SkyUp або FlyOne, що щороку пропонують схожі маршрути. Більш різноманітні локації, такі як Мінорка, Тенерифе, Гран-Канарія, Корфу, Кос, Родос, Закінф доступні переважно через польських туроператорів і потребують вищого бюджету.

Який був середній бюджет українців на сімейний літній відпочинок у 2025 році?

Середній бюджет сімейного відпочинку з авіаперельотом у 2025 році складав близько 150 – 200 тисяч гривень за родину з трьох осіб. Автобусні тури, наприклад, до Болгарії, були значно дешевші: близько 50 – 60 тисяч гривень за сім'ю, залежно від логістики та категорії готелю.

На що українцям варто звертати увагу під час планування подорожей?

При плануванні подорожей українцям варто звертати увагу на термін дії закордонного паспорта. Багато країн ЄС вимагають, щоб документ був дійсний щонайменше 6 місяців після закінчення подорожі. Наліпки або тимчасові вклеювання, зроблені на початку повномасштабного вторгнення, а також записи про дітей у паспорті батьків, більше не діють і можуть створити проблеми при бронюванні поїздки.

Варто звертати увагу на термін закордонного паспорта / Фото Canva

Важливим фактором при виборі напрямку та готелю стала тривалість логістики: українці витрачають 1 – 2 дні на дорогу, тому рекомендується планувати відпустку від 7 днів. Також увага туристів все частіше звертається на кількість російських туристів у готелях, що впливає на вибір конкретного закладу.

Куди українці найчастіше планують подорожі на зимові свята?

Які основні тенденції спостерігаються у зимовому туристичному сезоні 2025 – 2026 років?

Українці активно готуються до зимових поїздок 2025 – 2026 років. Попри складні обставини, туристичний ринок демонструє стабільний попит: мандрівники дедалі частіше бронюють подорожі заздалегідь і обирають перевірені напрямки.

На основі аналізу поточного попиту, сезонної динаміки та внутрішньої статистики туристичного оператора "Join UP! Україна" можна виділити основні тенденції зимового сезону: раннє бронювання, підвищений інтерес до "теплих країн" під час морозів і перевага знайомих, надійних маршрутів. Саме ці фактори формуватимуть структуру туристичного попиту не лише на святковий період, а й на всю зиму 2025 – 2026 років.

Як туроператори оцінюють зміни у зимовому туристичному попиті?

Ми спостерігаємо, що український туристичний ринок стає більш прогнозованим. Частка ранніх бронювань суттєво зросла порівняно з минулим сезоном, а клієнти дедалі частіше планують поїздки за 2 – 4 місяці до дати відправлення. Помітно змінилася й структура попиту. Українці орієнтуються на стабільні, логістично передбачувані напрямки, водночас зростає інтерес до далеких маршрутів: В'єтнаму, Шрі-Ланки, Мальдів, Занзібару. Ринок не просто відновлюється, він стає більш чутливим до глобальних туристичних трендів,

– коментує Ірина Мосулезна, керівна директорка "Join UP! Україна".

Які тенденції спостерігаються у закордонному зимовому туризмі українців?

Тури на святковий тиждень ще не відновили довоєнний рівень. Наприклад, Єгипет у передноворічний період приймає приблизно на 30 відсотків менше туристів, ніж після свят. Це пов'язано як із більш вигідними цінами після свят, так і з бажанням багатьох залишатися вдома через обмеження, пов'язані з війною. Попит на зимовий відпочинок за кордоном загалом залишається стабільно високим.

Новою тенденцією є зростання частки туристів, які подорожують без дітей, особливо на далеких екзотичних напрямках. Так, частка сімейних бронювань на Шрі-Ланку становить лише близько 3 відсотки, що підтверджує перевагу дорослого сегмента.

Топ 10 закордонних напрямків зими 2025 – 2026 / Фото "Join UP! Україна"

Коли українці починають бронювати зимові подорожі і які напрямки мають найбільший попит?

Українці дедалі частіше планують подорожі заздалегідь: перші бронювання Єгипту на новорічні дати почалися ще в червні, В'єтнам у липні, а основний пік планування припав на жовтень – листопад.

Відпочинок у Греції / Фото Canva

Після свят багато туристів одразу починають готуватися до літнього відпочинку. Найпопулярніші напрямки зараз: Греція (Корфу, Крит, Закінтос, Родос, Халкідіки) та нові маршрути Join UP!: Тенерифе, Малага та Мадейра.

Які фактори впливають на формування цін на зимовий відпочинок і які напрямки залишаються стабільно популярними?

У 2025 році на формування цін впливають логістика через треті країни, валютні коливання та сезонний попит. Найвищі ціни традиційно спостерігаються у грудні, особливо під час новорічних свят. Вже з лютого вартість більшості напрямків знижується, а попит стає більш передбачуваним. Єдиний напрямок зі стабільним високим попитом протягом усієї зими – це Єгипет.

Вартість подорожі у зимовий період / Фото "Join UP! Україна"

Якщо ви ще не почали готуватись до подорожі у 2026 році, то саме час це зробити. Пам'ятайте про те, що бронювання мандрівки заздалегідь дозволяє не лише обрати найкращу для себе пропозицію, а й дає можливість непогано заощадити під час відпочинку!