Період з жовтня до лютого – це ідеальний час для активного дозвілля на природі та відвідування стародавніх пам'яток Єгипту. Найкращим же напрямком для пляжного відпочинку є Шарм-ель-Шейх, пише 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Яка погода в Єгипті взимку?

Під час північноєвропейської зими у більшій частині Єгипту панує приємна погода, хоча в Каїрі та Александрії слід готуватися до дощів. Якщо ви приїхали, щоб зануритися в багатства фараонів Луксора, це ідеальний період.

Це також найпопулярніший сезон для поїздок на Синай або в Західну пустелю для активного відпочинку або для того, щоб погрітися під зимовим сонцем на узбережжі Червоного моря. Але дайверам слід врахувати, що в грудні умови на морі можуть бути неспокійними.

Окрім того, варто бути готовим до високих цін на проживання в зимовий пік сезону, особливо на Різдво та Новий рік.

Який пляж обрати для відпочинку в Єгипті?

Шарм-ель-Шейх – це спеціально побудоване курортне містечко, яке оточене гострими горами, а також омивається сапфіровими водами Червоного моря. Курорт, який приваблює сім'ї та любителів відпочинку, є улюбленим зимовим місцем для європейців.



Єгипет / Фото Shutterstock

Головними розвагами тут є відпочинок на пляжах і дайвінг (або снорклінг) серед коралових рифів і затонулих кораблів біля берега. Проте багато відвідувачів із задоволенням проводять весь час, не виходячи з одного курорту або відвідуючи набережну, усіяну ресторанами й барами.

Щоб насолодитися ідеальним поєднанням білого піску, спокійної води й розваг для всієї родини, мандрівникам радять вирушати до бухти Naama Bay в самому центрі Шарм-ель-Шейха.

Місцеві школи дайвінгу мають досвід роботи з сім'ями, пропонуючи спокійні екскурсії зі снорклінгом і курси для початківців, а також екскурсії для досвідчених дайверів.

Чи потрібна віза в Шарм-ель-Шейх для українців?

Як пише сайт Visit Ukraine, якщо ви плануєте перебувати лише в межах Синайського півострова – Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур – можна оформити безкоштовну візу "Only Sinai" прямо в аеропорту.

На паспортному контролі потрібно сказати "Only Sinai", після чого ви отримаєте безкоштовну візу на 15 днів. Та слід звернути увагу, що цей дозвіл не підлягає продовженню.

Також ви не можете залишати територію Синайського півострова, наприклад, поїхати до Каїру. Якщо ви плануєте відвідати інші регіони Єгипту або залишитися довше, потрібна звичайна віза.

