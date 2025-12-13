Нове дослідження, в якому було розглянуто 30 місць для медового місяця, показало, що Індонезія може запропонувати розкішний відпочинок без надмірних витрат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Куди поїхати замість Мальдівів?

В аналізі, проведеному AbayaButh, враховувалися ціни на авіаквитки, вартість проживання в п'ятизіркових готелях, наявність розкішних курортів, якість спа-послуг та доступ до приватних басейнів і вілл.

Острови Індонезії посіли перше місце, а вартість перельоту преміум-економ-класом у червні 2026 року складають в середньому 62 тисячі гривень. Згідно з дослідженням, перельоти до подібних напрямків можуть коштувати втричі або вчетверо дорожче. Проживання в п'ятизірковому готелі також виявляється дешевшим і коштує в середньому 22 374 гривень за ніч. Водночас ніч на Мальдівах коштує в середньому 52 тисячі гривень, а на Бермудах – 30 тисяч гривень.

Цей курорт у Південно-Східній Азії може похвалитися 177 розкішними курортами, що становить 6% від усіх курортів країни, та 673 п'ятизірковими спа-центрами. Ба бльше, тут є 538 готелів з приватними басейнами, що становить одну з найвищих часток у світі – майже 18%.



Індонезія / Фото Pexels

Тим, хто вирішив відправитися в недорогу розкішну подорож на популярний індонезійський острів Балі, слід знати про нещодавні зміни. З 1 вересня 2025 року всі міжнародні пасажири, що прибувають до міжнародного аеропорту I Gusti Ngurah Rai, повинні мати нову деклараційну картку All Indonesia.

До речі. Як йдеться на сайті МЗС України, в'їзд до Індонезії безвізовий до 30 днів для поїздок з метою туризму.

Що відомо про картку All Indonesia?

Картку можна безкоштовно заповнити онлайн через нову цифрову платформу, яка замінює кілька інших форм. Ці об'єднані форми включають декларації про стан здоров'я (SATUSEHAT), митні декларації (e-CD), імміграційні та карантинні декларації.

У формі All Indonesia необхідно вказати особисті дані та паспортні дані туристів, а також інформацію про їхню подорож, транспорт та проживання. Відвідувачі повинні заповнити форму за три дні до прибуття.

Ще одне розкішне місце для відпочинку, Пуерто-Рико, посіло 14-те місце серед найдорожчих курортів світу. Однак у нього є і дешевша сторона, що робить подорож туди більш доступною.

Мандрівники, які бажають відвідати цей карибський центр з обмеженим бюджетом, можуть зробити це в середньому за 4 600 гривень на день. Середні щоденні витрати там становлять 10 тисяч гривень на особу, але є способи відвідати острів за менші гроші.

Що треба знати про відпочинок на Балі?