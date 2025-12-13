Новое исследование, в котором было рассмотрено 30 мест для медового месяца, показало, что Индонезия может предложить роскошный отдых без чрезмерных затрат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Монако и не только: самые красивые города, где проводят гонки Формулы-1

Куда поехать вместо Мальдив?

В анализе, проведенном AbayaButh, учитывались цены на авиабилеты, стоимость проживания в пятизвездочных отелях, наличие роскошных курортов, качество спа-услуг и доступ к частным бассейнам и виллам.

Острова Индонезии заняли первое место, а стоимость перелета премиум-эконом-классом в июне 2026 года составляют в среднем 62 тысячи гривен. Согласно исследованию, перелеты в подобные направления могут стоить втрое или вчетверо дороже. Проживание в пятизвездочном отеле также оказывается дешевле и стоит в среднем 22 374 гривен за ночь. В то же время ночь на Мальдивах стоит в среднем 52 тысячи гривен, а на Бермудах – 30 тысяч гривен.

Этот курорт в Юго-Восточной Азии может похвастаться 177 роскошными курортами, что составляет 6% от всех курортов страны, и 673 пятизвездочными спа-центрами. Более того, здесь есть 538 отелей с частными бассейнами, что составляет одну из самых высоких долей в мире – почти 18%.



Индонезия / Фото Pexels

Тем, кто решил отправиться в недорогое роскошное путешествие на популярный индонезийский остров Бали, следует знать о недавних изменениях. С 1 сентября 2025 года все международные пассажиры, прибывающие в международный аэропорт I Gusti Ngurah Rai, должны иметь новую декларационную карточку All Indonesia.

Кстати. Как говорится на сайте МИД Украины, въезд в Индонезию безвизовый до 30 дней для поездок с целью туризма.

Что известно о карте All Indonesia?

Карточку можно бесплатно заполнить онлайн через новую цифровую платформу, которая заменяет несколько других форм. Эти объединенные формы включают декларации о состоянии здоровья (SATUSEHAT), таможенные декларации (e-CD), иммиграционные и карантинные декларации.

В форме All Indonesia необходимо указать личные данные и паспортные данные туристов, а также информацию об их путешествии, транспорт и проживание. Посетители должны заполнить форму за три дня до прибытия.

Еще одно роскошное место для отдыха, Пуэрто-Рико, заняло 14-е место среди самых дорогих курортов мира. Однако у него есть и более дешевая сторона, что делает путешествие туда более доступным.

Путешественники, желающие посетить этот карибский центр с ограниченным бюджетом, могут сделать это в среднем за 4 600 гривен в день. Средние ежедневные расходы там составляют 10 тысяч гривен на человека, но есть способы посетить остров за меньшие деньги.

Что надо знать об отдыхе на Бали?