Все ще більшість треків, де проводять гран-прі, розташовані за межами міст на спеціальних автодромах. Однак дедалі популярнішими стають перегони безпосередньо на вуличних дорогах. Про найкрасивіші міста, де відбуваються етапи Формули-1, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Не Майорка чи Канари: яке місце Європи найкраще для відпочинку взимку

Де у світі можна побачити траси Формули-1 на вулицях?

Монако

Гран-прі Монако є одним з найстаріших етапів у календарів Формули-1, а також етап вважають найпрестижнішою гонкою. Хоча вузькі вулички, на яких відбувається гонка, обмежують можливість на боротьбу, ця траса входить до переліку улюблених багатьох пілотів. Саме складна конфігурація траси змушує гонщиків працювати на межі своїх можливостей.



Монако / Фото Pexels

Монако зазвичай асоціюється з розкішшю і Формула-1 не є винятком. Наприклад, вартість квитка на недільну гонку, як йдеться на сайті чемпіонату світу, коштує майже 1000 євро. Втім, мандрівники, які приїжджають у Монако, можуть побачити трасу безкоштовно, зокрема, прогулюючись вздовж вулиць, на яких відбувається гран-прі.

Одним з найвідоміших місць треку є казино Монте-Карло, біля якого пілоти проїжджають під час гонки. Також Монако єдине місце, де пілоти проїжджають під час гонки в тунелі біля моря.

Баку

У 2017 році етапи Формули-1 почали проводити в Азербайджані, зокрема в Баку. Як і в Монако, гонка відбувається буквально на історичних вулицях міста, але не таких вузьких, як у князівстві.

Однією з особливостей траси є довгий проспект Нафтовиків, який на момент гран-прі перекривають для звичайних автомобілів. Зазвичай вулиця відома великими заторами.



Гран-прі Азербайджану / Фото із сайту Формули-1

Окрім того, як і на багатьох вуличних трасах, місцеві жителі можуть спостерігати за гонкою з вікна.

Лас-Вегас

Останні роки Формула-1 здобуває неабияку популярність у США, внаслідок чого тепер в Америці за рік відбуваються аж 3 гонки (Маямі, Остін та Лас-Вегас). Жодна країна світу не має стільки етапів протягом одного сезону.

З 2023 році новий етап з'явився у Лас-Вегасі. Особливістю гонки є те, що вона не тільки відбувається на вулицях міста, а також у нічний час. Траса включає Лас-Вегас-Стріп – приблизно 7-кілометрова ділянка бульвару, де розташовані більшість великих готелів та казино агломерації Лас-Вегас. Окрім того, обабіч розташована гігантська музично-розважальна арена – "Сфера".

Як йдеться на Вікіпедії, це найбільша сферична будівля у світі, головна особливість якої полягає в тому, що зовнішня поверхня вкрита світлодіодними дисплеями, на яких можуть відтворюватися різноманітні зображення.

Фанати Формули-1 жартують, що конфігурація траси нагадує перевернути свинку з однієї із серій мультсеріалу "Сімпсони".



Гран-прі Лас-Вегаса / Колаж 24 Каналу

Серед інших красивих місць, де відбуваються гонки Формули-1, слід відзначити нічну гонку на вулицях Сінгапура, а також етап посеред парку в Мельбурні (Австралія).

Хто може стати новим чемпіоном Формули-1?