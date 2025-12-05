Експерт з подорожей Саймон Колдер рекомендує португальський регіон Алгарве як ідеальне місце для зимового відпочинку під сонцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Де відпочити в Португалії?
Алгарве – це доступне за ціною місце з середньою максимальною температурою у грудні 18 градусів тепла. Ба більше, у деяких районах вдень температура може досягати 20 градусів тепла.
Прибережна зона насичена мальовничими містечками, де зручно прогулюватися. Це робить її ідеальним місцем для пенсіонерів, які прагнуть спокійного зимового відпочинку.
Алгарве / Фото Pexels
Мандрівники, які бажають дослідити приголомшливий Алгарве без натовпів туристів, повинні відвідати його в грудні, коли найпопулярніші містечка залишаються спокійними порівняно з літнім сезоном.
В ефірі BBC Breakfast Саймон зазначив, що Португалія є одним з найкращих варіантів для тих, хто шукає місце для зимового відпочинку.
У Західній Європі це має бути Португалія – очевидно, дуже популярне місце для пакетних турів,
– сказав він.
Яке місто відвідати в районі Алгарве?
Одним з найкрасивіших і зручних для прогулянок міст в Алгарве є Портімао. У місті є безліч ресторанів, кафе і зручна для прогулянок набережна. А в районі Praia da Rocha є прекрасні пляжі та більш туристичні райони.
Експерт з подорожей Еліс Сміт у своєму блозі Adventuresofalice розповіла, що Портімао – це чудове та дуже автентичне португальське містечко.
Під час перебування там я не відчувала надмірного натовпу туристів, як це часто буває в інших частинах Алгарве. Звичайно, Алгарве в цілому набагато більш жваве. Це одне з найкращих місць для відвідування в Португалії, яке надзвичайно популярне серед мандрівників з усього світу,
– зазначила вона.
Які напрямки для відпочинку радять туристам?
Раніше Саймон Колдер поділився улюбленими європейськими напрямками для відпочинку. У його списку, окрім Португалії, знайшлося місце для Болгарії. Фахівець з подорожей запевняє, що це бюджетні напрямки для відпочинку.
Окрім того, Колдер рекомендує містечко Кассі на півдні Франції. За його словами, це місце чудове для туризму завдяки його мальовничим ландшафтам і приємній температурі.
Серед інших місць, які варто розглянути для мандрівки, Фуншал на Мадейрі. Місто пропонує теплу погоду, а також ряд визначних пам'яток.