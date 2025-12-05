Експерт з подорожей Саймон Колдер рекомендує португальський регіон Алгарве як ідеальне місце для зимового відпочинку під сонцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Португалії?

Алгарве – це доступне за ціною місце з середньою максимальною температурою у грудні 18 градусів тепла. Ба більше, у деяких районах вдень температура може досягати 20 градусів тепла.

Прибережна зона насичена мальовничими містечками, де зручно прогулюватися. Це робить її ідеальним місцем для пенсіонерів, які прагнуть спокійного зимового відпочинку.

Алгарве, Португалія
Алгарве / Фото Pexels

Мандрівники, які бажають дослідити приголомшливий Алгарве без натовпів туристів, повинні відвідати його в грудні, коли найпопулярніші містечка залишаються спокійними порівняно з літнім сезоном.

В ефірі BBC Breakfast Саймон зазначив, що Португалія є одним з найкращих варіантів для тих, хто шукає місце для зимового відпочинку.

У Західній Європі це має бути Португалія – очевидно, дуже популярне місце для пакетних турів,
– сказав він.

Яке місто відвідати в районі Алгарве?

Одним з найкрасивіших і зручних для прогулянок міст в Алгарве є Портімао. У місті є безліч ресторанів, кафе і зручна для прогулянок набережна. А в районі Praia da Rocha є прекрасні пляжі та більш туристичні райони.

Експерт з подорожей Еліс Сміт у своєму блозі Adventuresofalice розповіла, що Портімао – це чудове та дуже автентичне португальське містечко.

Під час перебування там я не відчувала надмірного натовпу туристів, як це часто буває в інших частинах Алгарве. Звичайно, Алгарве в цілому набагато більш жваве. Це одне з найкращих місць для відвідування в Португалії, яке надзвичайно популярне серед мандрівників з усього світу,
– зазначила вона.

Які напрямки для відпочинку радять туристам?

  • Раніше Саймон Колдер поділився улюбленими європейськими напрямками для відпочинку. У його списку, окрім Португалії, знайшлося місце для Болгарії. Фахівець з подорожей запевняє, що це бюджетні напрямки для відпочинку.

  • Окрім того, Колдер рекомендує містечко Кассі на півдні Франції. За його словами, це місце чудове для туризму завдяки його мальовничим ландшафтам і приємній температурі.

  • Серед інших місць, які варто розглянути для мандрівки, Фуншал на Мадейрі. Місто пропонує теплу погоду, а також ряд визначних пам'яток.