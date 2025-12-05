Експерт з подорожей Саймон Колдер рекомендує португальський регіон Алгарве як ідеальне місце для зимового відпочинку під сонцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Португалії?

Алгарве – це доступне за ціною місце з середньою максимальною температурою у грудні 18 градусів тепла. Ба більше, у деяких районах вдень температура може досягати 20 градусів тепла.

Прибережна зона насичена мальовничими містечками, де зручно прогулюватися. Це робить її ідеальним місцем для пенсіонерів, які прагнуть спокійного зимового відпочинку.



Алгарве / Фото Pexels

Мандрівники, які бажають дослідити приголомшливий Алгарве без натовпів туристів, повинні відвідати його в грудні, коли найпопулярніші містечка залишаються спокійними порівняно з літнім сезоном.

В ефірі BBC Breakfast Саймон зазначив, що Португалія є одним з найкращих варіантів для тих, хто шукає місце для зимового відпочинку.

У Західній Європі це має бути Португалія – очевидно, дуже популярне місце для пакетних турів,

– сказав він.

Яке місто відвідати в районі Алгарве?

Одним з найкрасивіших і зручних для прогулянок міст в Алгарве є Портімао. У місті є безліч ресторанів, кафе і зручна для прогулянок набережна. А в районі Praia da Rocha є прекрасні пляжі та більш туристичні райони.

Експерт з подорожей Еліс Сміт у своєму блозі Adventuresofalice розповіла, що Портімао – це чудове та дуже автентичне португальське містечко.

Під час перебування там я не відчувала надмірного натовпу туристів, як це часто буває в інших частинах Алгарве. Звичайно, Алгарве в цілому набагато більш жваве. Це одне з найкращих місць для відвідування в Португалії, яке надзвичайно популярне серед мандрівників з усього світу,

– зазначила вона.

