Монмартр, пагорб на півночі Парижа, є популярним серед туристів. Однак він потрапив до рейтингу Fodors Travel як місце, яке не варто відвідувати у 2026 році, пише 24 Канал.

Що відомо про Монмартр?

Монмартр здавна приваблювало художників своїми мальовничими брукованими вулицями та великою кількістю кабаре. Та сьогодні останні коштують набагато дорожче, а мандрівникам все важче зробити фотографію без селфі-палки на задньому плані.

Коли Париж у 19 столітті зазнав великої перебудови, Монмартр, який був селом на околиці, залишився недоторканим, зберігши вузькі бруковані вулички минулих часів. Сьогодні ці мальовничі вузькі вулички, білосніжна базиліка Сакре-Кер, площа Тертр та ресторан, який вважається першим бістро Парижа, є безперечними туристичними атракціями.

Але в останні роки це стало нестерпним для 30 000 мешканців цього району Парижа. Щороку базиліку відвідують близько 11 мільйонів туристів – це навіть більше, ніж Ейфелеву вежу.

Монмартр / Фото Pexels

Професор та автор кількох книг про надмірний туризм Ремі Кнафу заявив, що туристи заполоняють не тільки типові туристичні місця. Хоча 10 років ключові місця вже були переповнені, але з минулої весни навіть тихіші місця, зокрема північний схил пагорба, рясніють туристичними крамницями, а отже, і туристами.

Вночі Place du Tertre повністю заполоняють тераси кафе і ресторанів. Частина населення, що проживає в цьому районі, протестує – стримано, ввічливо, але рішуче – проти такого стану речей. Тому можна говорити про надмірний туризм,

– сказав професор.

Як розповіла Анна Реноді, президентка асоціації Vivre à Montmartre, заснованої для захисту мешканців від напливу туристів, людей відштовхує не тільки натовп. За даними BARNES, компанії, що займається елітною нерухомістю, ціни на нерухомість у цьому районі за останній рік злетіли на 35%. А прибуття все більшої кількості туристів призводить до сумних втрат місцевої культури та колориту. CLAP, місцевий клуб петанку (один з різновидів боулзу), у 2024 році був виселений з приміщення, яке займав з 1971 року, щоб дозволити розширити елітний готель.



Монмартр / Фото Pexels

Місцеві урядовці заявляють, що вони працюють над зменшенням впливу туризму на мешканців. Однак деякі заходи фактично ускладнили життя місцевих жителів. Так, перетворення пагорба на пішохідну зону призвело до масштабних дорожніх робіт, які можуть тривати кілька місяців чи навіть років. В асоціації Vivre à Montmartre вважають, що зміни запроваджують не для місцевих жителів, а щоб полегшити життя барам, ресторанам і деяким підприємствам.

Професор Кнафу попереджає, що якщо тенденція збережеться, то Монмартр може втратити свою автентичність. Або ж відбудеться зміна місцевої ідентичності, що, за його словами, вже сталося в історичних центрах Венеції та Брюгге.

Які місця не радять туристам?