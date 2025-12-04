Два роки тому відпочивальник провів три дні на Санторіні та розчарувався у грецькому острові. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристам не радять Санторіні?

Експерт погоджується, що Санторіні надзвичайно красивий острів, однак надто переповнений туристами.

Як людина, яка часто подорожує, можу сказати, що найменш приємний досвід я отримав на острові Санторіні в Греції. Не зрозумійте мене неправильно, там красиво, краєвиди дивовижні, а природа вражає, але острів просто переповнений туристами,

– розповів Ігнасіо.

За його словами, прогулянка по селищу Ойя була схожа на кошмар.



Санторіні / Фото Pexels

"Там було майже неможливо спокійно відпочити. Все місце нагадує туристичний цирк, де всі сидять у своїх телефонах, роблять селфі та позують для однакових знімків в Instagram. До того ж, все там абсурдно дороге", – додав він.

Мандрівника не покидало відчуття ніби його хочуть обдурити.

"Таксі та ресторани можуть бути підступними (мені навіть запропонували поїздку з порту до Ойї за 100 євро, але я домовився з іншим водієм за 40 євро), тому завжди перевіряйте ціни та не погоджуйтеся на пропозиції, яких немає в меню, щоб уникнути неприємних сюрпризів", – продовжив він.

Куди експерт радить їхати на відпочинок?

Після неприємного досвіду в Греції Ігнасіо віддає перевагу місцям, де можна насолоджуватися природою подалі від натовпу.



Як виглядає Санторіні / Фото Pexels

Моя порада – уникати надто туристичних місць або принаймні відвідувати їх поза сезоном, а також спочатку пошукати в Інтернеті інформацію про те, які ресторани та бари заслуговують на довіру,

– сказав експерт.

Як альтернативу Санторіні Ігнасіо рекомендує вирушити в маленьке містечко Міттенвальд у німецьких Альпах біля кордону з Австрією, де мало туристів, а краєвиди гір неймовірні.

Чому туристи відвідують Санторіні?

Привабливість Санторіні як місця для відпочинку очевидна. Як йдеться у статті на Вікіпедії, острів виник внаслідок однієї з найбільших вулканічних катастроф тисячі років тому.



Краєвид на Санторіні / Фото Pexels

Сьогодні білосніжні села, а також море, що оточує острів, приваблює мільйони туристів з усього світу. Зокрема, на рік острів відвідує 3,4 мільйона мандрівників, що значно перевищує кількість постійних мешканців Санторіні, яка становить близько 20 000 осіб.

У високий сезон на Санторіні щодня прибуває до 17 тисяч пасажирів круїзних лайнерів. Як повідомляв Bloomberg, через великий наплив туристів уже у 2026 році кількість пасажирів круїзних лайнерів планують обмежити до 8000 на день.

