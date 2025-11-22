Якщо вас зацікавила ця тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Який курорт Європи визнають найкращим вже декілька років поспіль?

П'ятизірковий курорт Ikos Odisia, розташований на тихому східному узбережжі Корфу в районі затоки Дасія, вдруге поспіль отримав престижну нагороду World Travel Awards у категорії "все включено". Незважаючи на те, що готель відкрився лише у 2023 році, його стандарти сервісу та розваг вже ставлять його вище конкурентів.

Частина території комплексу / фото Ikos Resorts

Чим особливий курорт?

Він має багато різноманітних переваг:

Басейни та пляж : десять відкритих басейнів із підігрівом, басейн для дітей та критий басейн у спа-зоні. Для тих, хто цінує приватність, доступні номери та вілли з власними басейнами. М'які шезлонги, рушники та обслуговування біля басейну й на пляжі забезпечують максимальний комфорт.

Спа і відпочинок : розкішний спа-центр із термальним люксом, сауною, паровою лазнею, спа-басейном із видом на море та широким спектром процедур.

Розваги для дітей : клуби для дітей від шести місяців до 12 років, з організованими заняттями протягом дня. Ясла для малюків до чотирьох років доступні за додаткову плату.

Розваги та активності для дорослих : йога, веслування, теніс, гольф, безкоштовний прокат велосипедів і можливість орендувати електромобіль. Любителі водних видів спорту знайдуть багато варіантів на місцевих пляжах.

Їжа та напої: окрім середземноморського шведського столу, курорт пропонує сім ресторанів, а окремі з кухнею від Греції до Азії та преміальні різноманітні винні карти.

Як зазначається на офіційному сайті курорту, більше половини продуктів, що використовуються для приготування їжі (понад 56 відсотків) надходять від місцевих фермерів, малого бізнесу та кооперативів.

Тому що комплекс активно впроваджує заходи зі зменшення споживання енергії, води, відходів і хімічних речовин. Для цього він використовує теплові насоси, сонячні панелі, світлодіодне освітлення та аеровані крани.

