У листопаді на сайті Reddit турист висловив невдоволення через Туніс, популярний курорт у Північній Африці. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чому туристів застерегли від поїздок у Туніс?

Мандрівник стверджує, що ще жодна поїздка не йшла так катастрофічно погано одразу за всіма можливими показниками.

Я відчуваю моральний обов'язок попередити вас про Туніс,

– написав він.

Він розпочав з розповіді про свій досвід у мечеті в Кайруані, звідки його нібито вигнали та відмовилися повернути гроші за те, що він "не мусульманин". За його словами, багато туристів були обдурені таким чином.



Розповідаючи про свої враження від Карфагена, стародавнього археологічного пам'ятника, розташованого в столиці Тунісу, турист заявив, що ця місцевість була "брудною, без персоналу, без вказівників" і "залишеною гнити".

Також жахом, як йдеться у дописі, був похід канадця з його темношкірим другом по магазинах. Він розповів, що "агресивні" продавці заблокували вихід із магазину та образили його друга, заявивши, що "він не є канадцем".

Під час поїздки залізницею першим класом турист помітив "розбиті вікна, розхитані полиці та брудні сидіння". Тим часом готель мандрівника, який, за його словами, "смердів димом і тарганами", нібито скасував його бронювання, яке не підлягало поверненню.

Потім була митниця. Вам кажуть, що ви не можете виїхати з динарами. Після того, як ваш паспорт проштампували, вони стверджують, що ви "більше не перебуваєте в Тунісі", хоча ви все ще перебуваєте в зоні, контрольованій Тунісом, оточеній туніською поліцією,

– поділився він.

За допомогою цієї вигадки, як зазначив канадець, туристів змушують спустошити свій гаманець.

Допис мандрівника набрав 22 000 лайків і понад 600 коментарів. Багато туристів поділилися подібним досвідом.

Куди не радять їхати туристам?