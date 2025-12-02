Туристка відвідала місто Магалуф на західному узбережжі острова Майорка, пише 24 Канал з посиланням на Express. Це сталося після того, як Кейт випадково забронювала сімейний відпочинок у місті Пальманова, що неподалік сумнозвісного курорту.

Що відомо про курорт Мегалуф в Іспанії?

Магалуф завоював погану славу одного з найсуперечливіших курортів Іспанії, приваблюючи натовпи туристів, які шукають безперервного нічного життя та вечірок. Прибувши до Пальманова, цікавість взяла верх над мандрівницею і вона вирішила самостійно дослідити сусідній курорт.

Обидва міста розділяють всього кілька хвилин ходьби, тому Кейт швидко опинилася на сумнозвісній вулиці Мегалуфа із закладами під назвами "Принц Гаррі" та Eastenders Karaoke.

Картина відповідала моїм очікуванням, хоча через те, що я завітала туди в обідню пору, вулиці були практично порожні. Однак, коли я відійшла від цієї вулиці і попрямувала до пляжу, я була щиро здивована,

– розповіла дівчина.

За її словами, пляж у Магалуфі абсолютно захоплює дух, адже він повністю відрізняється від того, що відбувається у самому місті.



Пляж у місті Мегалуф / Фото із сайту Tripadvisor

"Незайманий білий пісок і кришталево чисті блакитні води, розкидані по всьому пляжу шезлонги, люди, що розкладають килимки для занять йогою, або бігуни, що бігають по сусідній доріжці. Це було справді одне з найкрасивіших узбереж, які я коли-небудь бачила", – заявила експертка.

Виявилося, що Магалуф зазнав змін після того, як значні інвестиції були спрямовані на поліпшення інфраструктури. Тепер це місце перетворюється на більш сімейний курорт.

Наприклад, як пише Lonely Planet, у місті є популярний аквапарк Western Water Park, який підходить як для дітей, так і дорослих. Зокрема, в аквапарку є гірки з майже вертикальним 30-метровим спуском, а також спокійніші атракціони та басейни для дітей і тих, хто не любить адреналін.

Кейт підсумувала, що з радістю повернеться у це місце на відпочинок.

