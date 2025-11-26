Іспанський острів Грасіоса в Атлантичному океані ідеальний для тихого відпочинку цієї зими, пише 24 Канал з посиланням на Express. Чи не головна особливість цього місця полягає у тому, що там немає автомобілів.

Дивіться також На Балі може з'явитися заборона, яка торкнеться відпочинку туристів на пляжах

Що побачити на Канарських островах?

Що більше, на острові розташований найбільший морський заповідник в Європі, а також він ідеально підходить для піших прогулянок.

Поки частину Європи накрила холодна осінь, на Грасіосі м'яка погода з комфортними 22 градусами тепла. І навіть у найхолодніші дні температура рідко опускається нижче 16 градусів. Дощі також порівняно рідкісні, а м'який клімат означає, що будь-яка пора року є гарною для відвідування Грасіоси.

Грасіоса – це єдиний острів у всій Європі, на якому немає доріг, а відтак і асфальтованої дороги. Окрім того, з усіх Канарських островів він залишається найбільш незайманим. Як йдеться на сайті Centro de Datos, на острові проживає трохи більше, аніж 700 людей.

На ньому проживає лише кілька сотень постійних мешканців, і тут ніколи не буває масового туризму. Нечисленні місцеві жителі пересуваються на велосипедах по дрібних піщаних доріжках.

З вершини гірського масиву Ріско-де-Фамара на острові Лансароте Ла Грасіоса виглядає як золотий міраж посеред Атлантики. Піщані доріжки та спокійна атмосфера роблять його найбільш відокремленим і спокійним островом Канарських островів.



Грасіоса / Фото afrank99

Відповідно до свого мінімалістичного підходу до туризму, острів має невеликий, але добре доглянутий вибір місць для проживання. В основному вони зосереджені в Калета-де-Себо, де є гостьові будинки, апартаменти та повністю обладнана зона для кемпінгу.

Однак, з огляду на обмежену кількість місць для проживання, житло варто бронювати заздалегідь, особливо влітку, на Великдень, Різдво або під час липневих святкувань Кармен.

Грасіоса також розташована поблизу найбільшого морського заповідника в Європі. Там прозорі води дозволяють побачити морське дно й зупинитися на віддалених пляжах, щоб відключитися від реальності.

Як добратися на острів Грасіоса?

Щоб дістатися до прекрасного острова Грасіоса, спочатку потрібно полетіти на Лансароте, після чого доїхати до порту Орзола, звідки можна на короткому 25-хвилинному поромі дістатися до цього відокремленого місця.

Острів Грасіоса на карті

Що варто знати про відпочинок на Канарах?