Як пише Time Out, уряд на Балі оголосив про плани щодо боротьби з надмірним туризмом, повідомляє 24 Канал. Тепер він пропонує подальші кроки для захисту культури острова шляхом заборони приватних пляжів.

Дивіться також Європейська відповідь Гаваям: куди поїхати на відпочинок у січні, щоб насолодитися теплом

Що хочуть заборонити на Балі?

Дедалі більше з'являються серйозні занепокоєння що готелі, вілли, курорти та пляжні клуби оточують узбережжя, не залишаючи місця для місцевих жителів. Це надзвичайно важливо, оскільки в індуїстській культурі море використовується для релігійних церемоній. Існує побоювання, що місцеві ритуали зникнуть.

Щоб покласти цьому край, губернатор провінції І Ваян Костер на слуханнях з балійськими законодавцями подав проєкт пропозицій, в яких рекомендує повну заборону приватних пляжів. За словами губернатора, пляжам Балі хочуть повернути їхнє первісне призначення, повідомляє Asia News.

Він додав, що деякі оператори готелів і вілл блокують доступ громадськості до пляжів для проведення церемоній та релігійних обрядів.

Складається враження, що ті, хто будує готелі або вілли, вважають, що пляж і море належать їм. Вони диктують, що люди можуть, а що не можуть робити, хоча їм належить лише земля біля берега, а не сам пляж чи океан,

– заявив губернатор.

Уряд Балі планує швидко винести своє рішення з метою введення заборони до кінця цього року.

Це не перший випадок, коли Балі вживає заходів проти туристів. Раніше цього року губернатор оголосив про новий набір правил для боротьби з недисциплінованою поведінкою туристів, включаючи створення спеціальної оперативної групи.

Також раніше було запроваджено заборони на оренду мотоциклів туристами та сходження в гори Балі. Іноземні мандрівники також повинні сплачувати туристичний податок у розмірі 150 000 рупій після прибуття (приблизно 357 гривень).

Зверніть увагу. Як йдеться на сайті МЗС, українцям не потрібно візи на Балі для поїздок з метою туризму. Дозволений строк безвізового перебування до 30 днів.

Коли найкраще їхати на Балі?