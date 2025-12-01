Якщо вам цікава ця тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Чи варто відвідувати найкрасивіші пляжі світу?
Пляж Ігл на острові Аруба часто називають одним із найкрасивіших у світі, і численні рейтинги підтверджують, що це місце дійсно виправдовує свою славу. Це широка смуга білосніжного коралового піску довжиною 1, 93 кілометра, обрамлена блакитно-бірюзовою водою та впізнаваними деревами фофоті. Пляж настільки великий, що навіть у сезон він не здається переповненим, а краєвиди виглядають, як ідеальна листівка.
Пляж Ігл / фото Monica S
Ігл розташований за 10 хвилин від Ореньєстада: до нього легко дістатися автобусом, і як і всі пляжі Аруби, він повністю відкритий для відвідувачів. Тепла, кришталево чиста вода робить це місце одним із найприємніших для купання на Карибах.
Тут також популярні падлбординг, снорклінг, парасейлінг і каякінг у прозорих човнах. З березня по вересень вздовж узбережжя гніздяться морські черепахи.
Пляж з пташиного польоту / фото TripAdvisor
На TripAdvisor є багато позитивних відгуків, і навіть відвідувачі підтверджують, що популярність цього пляжу цілком виправдана – він справді заслуговує на свою репутацію одного з найкращих у світі:
Пляж справді вражає і заслуговує на звання одного з найкращих у світі: білосніжний пісок, прозора бірюзова вода та захопливий захід сонця створюють неймовірну атмосферу, до якої хочеться повернутися знову,
– пише відгук Anethe V.
Поруч розташовані й інші привабливі локації. Baby Beach – це мілководний, спокійний пляж, ідеальний для родин. А Mangel Halto вирізняється тінню мангрових дерев, камерною атмосферою та чудовими умовами для досвідченого снорклінгу.
Які ще пляжі варто відвідати?
Варто дізнатись про найкращі пляжі Європи за 2025 рік. Одним із них є пляж Фалезія, що розташований у південному регіоні Алгарве та простягається майже на 6 кілометрів. Його оточують високі кольорові скелі: від червоних до білуватих.
Також відкрийте для себе пляж, який називають "Раєм землі". Він відомий своєю чистою та блакитною водою, білим піском та загалом дуже спокійною і розміреною атмосферою. І великим плюсом є те, що він завжди прекрасний та без надмірної кількості туристів.