Чи варто відвідувати найкрасивіші пляжі світу?

Пляж Ігл на острові Аруба часто називають одним із найкрасивіших у світі, і численні рейтинги підтверджують, що це місце дійсно виправдовує свою славу. Це широка смуга білосніжного коралового піску довжиною 1, 93 кілометра, обрамлена блакитно-бірюзовою водою та впізнаваними деревами фофоті. Пляж настільки великий, що навіть у сезон він не здається переповненим, а краєвиди виглядають, як ідеальна листівка.

Пляж Ігл / фото Monica S

Ігл розташований за 10 хвилин від Ореньєстада: до нього легко дістатися автобусом, і як і всі пляжі Аруби, він повністю відкритий для відвідувачів. Тепла, кришталево чиста вода робить це місце одним із найприємніших для купання на Карибах.

Тут також популярні падлбординг, снорклінг, парасейлінг і каякінг у прозорих човнах. З березня по вересень вздовж узбережжя гніздяться морські черепахи.

Пляж з пташиного польоту / фото TripAdvisor

На TripAdvisor є багато позитивних відгуків, і навіть відвідувачі підтверджують, що популярність цього пляжу цілком виправдана – він справді заслуговує на свою репутацію одного з найкращих у світі:

Пляж справді вражає і заслуговує на звання одного з найкращих у світі: білосніжний пісок, прозора бірюзова вода та захопливий захід сонця створюють неймовірну атмосферу, до якої хочеться повернутися знову,

– пише відгук Anethe V.

Поруч розташовані й інші привабливі локації. Baby Beach – це мілководний, спокійний пляж, ідеальний для родин. А Mangel Halto вирізняється тінню мангрових дерев, камерною атмосферою та чудовими умовами для досвідченого снорклінгу.

Які ще пляжі варто відвідати?