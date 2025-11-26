Країна, що складається з двох островів, вкрита пишною зеленню, тропічними лісами і може похвалитися приголомшливими пляжами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про Сан-Томе і Принсіпі?

Сан-Томе і Принсіпі була названа "недооціненим туристичним напрямком". Країна, яку називають "африканськими Галапагосами", гарантує еколюксовий відпочинок.

Ба більше, як пише Daily Mail – відпочинок на островах є бюджетним та не спустошить гаманець, як це може статися в інших екстравагантних місцях, як-от Мальдіви. Зокрема, за один день турист може витратити від 4 до 20 тисяч гривень на дослідження острова. Це значно дешевше за Гаваї, де тільки одна ніч у готелі може обійтися у 8 тисяч гривень.



Сан-Томе і Прінсіпі / Фото Shutterstock

Сан-Томе і Принсіпі – це друга найменша за розміром країна Африки після Сейшельських островів. Попри скромні розміри, вона може похвалитися багатим тваринним світом. Тут є безліч локальних видів птахів, амфібій і рептилій, які більше ніде не мешкають.

На обох островах є безліч доступних розваг, зокрема варто відвідати Baía das Agulhas, де з моря височіють гранітні скелі. Також увагу туристів привертає Roca Agua-Ize – одна з перших плантацій, де вирощувала каву та какао. Сьогодні комплекс на острові Сан-Томе слугує туристичною атракцією з екскурсіями, де можна дізнатися про колоніальне минуле.

Сан-Томе і Принсіпі також є домом для могутнього Кан-Гранде – скелі у формі голки, яка заселена зміями. Вулканічна скеля розташована у національному парку Обо, а її висота складає 663 метри над рівнем моря.

Чи безпечно подорожувати в Сан-Томе і Принсіпі?

Відповідно до інформації українського МЗС, рівень злочинності в Сан-Томе і Принсіпі в цілому низький, проте крадіжки та розбійні напади інколи трапляються.

Туристам рекомендують зберігати цінні речі та гроші у захищених від сторонніх осіб місцях. Також при собі варто мати копію закордонного паспорта та зберігати копії документів.



Скеля Кан-Гранде / Фото Philippe Bourachot

Для в'їзду в країну обов'язковим є щеплення проти жовтої лихоманки, про наявність якого видається відповідний сертифікат тією клінікою, в якій проведено щеплення. Цей сертифікат можуть вимагати при в'їзді в країну та відмовити у в'їзді за його відсутності.

Чи потрібна віза в Сан-Томе і Принсіпі?

Як пише Visit Ukraine, громадянам України потрібна віза для поїздки до Сан-Томе і Принсіпі.

Українці можуть оформити туристичну візу за допомогою системи електронної візи (e-Visa). Це онлайн-дозвіл, який дає змогу подати заявку заздалегідь та отримати підтвердження перед поїздкою.

Електронна віза дозволяє короткострокове перебування з туристичною метою.

Як отримати візу до Сан-Томе і Принсіпі?