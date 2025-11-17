Аліна Ляшук опублікувала у своєму блозі в TikTok розповідь про те, чи бюджетні Гаваї, пише 24 Канал. Українка обрала для відпочинку острів Мауї, який відвідала у міжсезоння.

Скільки коштує відпочити на Гаваях?

Блогерка поділилася, що організувала мандрівку сама без допомоги турагентів. Вона летіла на Гаваї з Лас-Вегасу (США) й вартість квитків на двох без багажу склала 16 тисяч гривень. Однак у вартість квитків входило харчування.

Аліна розповіла, що обрала Мауї, адже читала відгуки, що цей наймальовничіший острів на Гаваях.

І це очевидно, адже з одного боку гори, з іншого Тихий океан,

– підкреслила мандрівниця.

Вивчивши всі переваги Мауї, дівчина самостійно обрала готель на західній частині острова.

Українка розповіла, скільки коштує відпочинок на Гаваях: дивіться відео

У своєму ролику Аліна показала "найкращий пляж", на якому їй доводилося побувати. Під час дощу над кришталевою чистою водою, ніби в басейні, з'явилася веселка. За словами блогерки, вода в океані тепла та комфортна для купання, а пляж – піщаний.

Мандрівниця зазначила, що на Гаваях немає нічого бюджетного, окрім пляжів та океану, які у вільному доступі. Наприклад, яєчня з кавою на сніданок коштує разом близько 35 доларів.

Більшість готелів на острові називається "Віллас" через те, що вони розподіляються на вілли з великою зеленою територією, де є басейн і прямий вихід до моря.

Без перебільшення можу сказати, що Мауї коштує своїх грошей. І якщо плануєте Гаваї, їдьте саме сюди,

– додала Аліна.

За словами блогерки, вартість проживання у тризірковому готелі на Мауї за двох на добу складає близько восьми тисяч гривень. Однак це вартість без врахування харчування, податків і депозиту.

Якщо у більшості країн основна стаття витрат це проживання, то на Гаваях – харчування, адже продукти сюди транспортують з материка. Відповідно, ціни значно вищі.

Коли найкраще їхати на Гаваї?

Як пише Lonely Planet, будь-який місяць може бути чудовим часом для відвідування Гаваїв. Хоча на островах зазвичай цілий рік панує сонячна погода і м'які температури, без значних сезонних змін, протягом року є незначні відмінності в погоді, кількості туристів і цінах.



Гаваї / Фото Pexels

Тому вибір часу для поїздки на Гаваї може залежати більше від вашого графіка, місць, які ви хочете відвідати, і бюджету. Більшість відвідувачів подорожують на Гаваї під час шкільних канікул.

Однак найбільш завантаженим періодом є зима, а саме останні два тижні грудня до початку січня, оскільки люди тікають від холодного клімату до сонячних пляжів і теплої погоди. Під час цього пікового періоду ціни на авіаквитки та готелі є найвищими.

